Fostul campion cu Dinamo în anii '90 și membru cotizant DDB a contribuit astfel la un eșec dureros pentru marea rivală din trecut.



Victoria elvețienilor are o savoare specială pentru fanii "câinilor", care au remarcat prezența lui Kadar pe banca tehnică încă dinaintea meciului. Suporterii din programul Doar Dinamo București Italia au transmis un mesaj de susținere pentru fostul fotbalist, reamintind implicarea acestuia în salvarea clubului din "Groapă".



"Puțină lume știe că Zoltan Kadar, antrenorul secund al lui Young Boys Berna este membru DDB și s-a implicat activ în salvarea lui Dinamo în perioada în care soarta clubului atârna de un fir de ață și de mărinimia suporterilor. Zoli a jucat la Dinamo în perioada 1991-1996, de unde s-a transferat în Elveția", au scris cei de la DDB Italia.



Cine este Zoltan Kadar, fostul campion neînvins cu Dinamo



Zoltan Kadar nu este un nume oarecare în istoria clubului din Ștefan cel Mare. Acesta a fost o figură importantă a echipei, fiind component al generației care a câștigat titlul în sezonul 1991-1992 fără nicio înfrângere. Fundașul a evoluat pentru Dinamo între 1991 și 1996 și a adunat 8 selecții pentru echipa națională a României.



Pe teren, meciul de joi seară a fost la discreția campioanei Elveției, care a rezolvat soarta partidei încă din prima repriză. Joel Monteiro a reușit o "dublă" în minutele 11 și 36, aducând o victorie clară pentru echipa lui Zoltan Kadar. În ciuda eforturilor portarului Ștefan Târnovanu, cel mai bun om al roș-albaștrilor, FCSB nu a avut replică și a rămas cu victoria din prima etapă, 1-0 cu Go Ahead Eagles.

