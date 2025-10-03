FCSB a decis să menajeze foarte mulți titulari obișnuiți la duelul cu Young Boys, având în vedere că duminică este programat derby-ul cu Universitatea Craiova. La o zi după meciul cu elvețienii, Mihai Stoica a transmis că o astfel de rotație drastică nu ar trebui să mai existe la următoarele meciuri din Europa League, cel puțin la cele de pe teren propriu.

FCSB, gata să apeleze la cel mai bun prim 11 în meciurile din Europa League



Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a susținut însă că problema cea mai mare a echipei a fost reprezentată de numeroasele probleme medicale din defensivă.



"Nu cred că se va mai întâmpla asta la noi, să jucăm meciuri, mai ales acasă, și să nu folosim cel mai bun prim 11, doar că acum meciul cu Craiova e foarte important și a trebuit gândit într-un fel.



Eu i-am spus lui Gigi clar: anul trecut, cea mai bună perioadă a noastră am jucat cu cei mai buni jucători la trei zile și câștigam.



Noi vrem relații de joc. Dacă schimbi încontinuu, e foarte complicat să le dobândești. Dar problema noastră cea mai mare e în compartimentul defensiv, unde avem prea mulți absenți. Noi n-am știut ce înseamnă să joci fără Radunovic. El și Crețu au jucat mereu anul trecut, iar Ngezana și Dawa era cuplul nostru de fundași centrali", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

