Arena Națională va găzdui, diseară (ora 19.45) un meci cu o importanță deosebită pentru campioana României. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

FCSB, după un start excelent în Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles, poate face punctaj maxim, după două etape, în cazul unei victorii, diseară, cu Young Boys (Elveția). Un succes pe teren ar aduce o sumă importantă și în conturile clubului: 450.000 de euro. Și egalul ar fi valoros, după cum Sport.ro a arătat aici.

De la ora 19.45, FCSB – Young Boys va fi oferit de Sport.ro, în format live text!

