El e atacantul pe care il cauta FCSB? Keseru il face pe Becali sa viseze: "Imi termin contractul, dar nu am luat inca o decizie!"

FCSB cauta cu disperare un atacant de careu, iar solutia ar putea veni din Bulgaria.



Claudiu Keseru a declarat se apropie de finalul contractului cu Ludogoret si nu a luat inca o decizie in privinta viitorului sau. Keseru ar fi tentat sa continue in Bulgaria, insa nu exclude nicio varianta.

FCSB este in cautarea unui atacant, iar Keseru ar putea rezolva problemele lui Becali din atac. Keseru a mai jucat la FCSB in perioada 2014-2015 si a castigat doua titluri de campion.

"E un subiect delicat, pentru ca imi termin contractul cu Ludogoret in iunie. Sunt intr-un moment in care imi analizez putin posibilitatile, dar nu am luat inca o decizie. E prematur sa vorbim de chestia asta. Pasul care se impune in proportie de 80% ar fi sa raman acolo. Trebuie doar sa ne intelegem. După aceea, daca va fi o varianta foarte interesanta din punct de vedere sportiv sau din punct de vedere financiar, o voi analiza", a declarat Claudiu Keseru.

Keseru joaca la Ludogoret din 2015, perioada in care a marcat 116 goluri in 194 de meciuri. A castigat patru titluri de campion si doua Supercupe ale Romaniei.