Baluta, TITULAR desi n-a jucat NICIUN MINUT la Brighton? Echipa SUPER OFENSIVA pentru Romania in fata Suediei! Atacan cu 'Mbappe' si 'Messi' Mitrita Ce prim 11 pregateste Contra

12:25 Romania se pregateste de socul cu Suedia de pe 15 noiembrie! Nationala intalneste vikingii la fix 30 de ani de la o zi istorica pentru Romania! In '89, 'tricolorii' invingeau cu 3-1 Danemarca, in Ghencea, si se calificau la Cupa Mondiala din 1990. Jucatorii lui Contra spera sa pastreze traditia zilei si sa invinga si ei intr-un meci capital pentru Euro 2020.



Conform GSP, Contra pregateste un prim 11 super ofensiv pentru jocul de maine seara. In el se vor regasi Florinel Coman, Alex Mitrita, Deac, dar si Stanciu sau Puscas. Stanciu ar urma sa faca pereche cu Baluta in centrul liniei de mijloc. Tudor e marele pariu al lui Contra, care vrea sa-l foloseasca titular desi la Brighton n-a prins niciun minut in Premier League in acest sezon!



Echipa probabila a Romaniei: Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Bancu - Baluta, Stanciu - Deac, Mitrita, Coman - Puscas