"Ma simt aproape ca la 20 de ani." Keseru si-a aniversat ziua la Gala Fotbalului Romanesc! Ce a spus atacantul despre nationala: "Am simtit contextul tensionat si negativ"

Claudiu Keseru a fost nominalizat la titlul de "Fotbalistul anului 2019".

Atacantul este intr-o forma foarte buna la Ludogorets, unde ii expira contractul in aceasta vara. Keseru a declarat ca se simte aproape ca la 20 de ani si este pregatit pentru noi provocari, atat la echipa de club, cat si la echipa nationala.

"Ma bucur, sunt mandru, flatat in acelasi timp ca in ciuda faptului ca trec anii reusesc totusi sa confirm din punct de vedere statistic. Ma simt aproape ca la 20 de ani, pentru ca dupa meciuri recuperarea e putin mai grea, dar ma simt foarte bine si imi voi scoate colegii in evidenta pentru ca asa cum am zis un atacant depinde de colegii lui. Este un subiect delicat pentru ca dezamagirea este inca proaspata, dar cu siguranta cu anul nou ce vine ne gandim la acest baraj de Liga Natiunilor.

Imi doresc sanatate pentru mine, familia mea si prietenii mei apropiati.

Imi termin contractul cu Ludogoret in iunie, sunt intr-un moment in care imi analizez putin posibilitatile, dar nu am luat inca o decizie. Mai avem un ultim meci in Europa League.

E prematur sa vorbim despre asta, pasul care se impune in proportie de 80% este sa raman acolo.

Cu siguranta, echipa nationala este putin mai tanara, din punct de vedere al bancii in primul rand. Din punct de vedere al lotului prefer sa faca niste glume care sa aduca putina energie pozitiva, deoarece in ultimul timp am simtit putin tot contextul asta din jurul echipei nationale extrem de tensionat, de negativ si nu a adus nimic bun", a spus Keseru.