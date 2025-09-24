Europa tinde să fie, în acest sezon, evadarea FCSB-ului dintr-un coșmar intern fără precedent! Pentru că, după cum Sport.ro a arătat aici, campioana ultimelor două sezoane a ajuns într-o criză cu care nu s-a mai confruntat, de când avem sistemul cu play-off și play-out.

Dacă în Superliga noastră, titlul e deja ca și pierdut pentru FCSB, în schimb, în grupa de Liga Europa totul pornește de la zero. Iar aici, gruparea bucureșteană are șansa reabilitării. La care se adaugă și o oportunitate financiară imensă.

E suficient să spunem că FCSB a primit deja 4.310.000 de euro numai pentru accederea în grupa de Europa League. Iar, joi (ora 19.45), FCSB poate mări această sumă. Pentru că, în grupa de Europa League, victoria valorează 450.000 de euro, iar remiza e răsăplătită cu 150.000 de euro. Mai departe, vin bonusurile pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, consistente și ele.

joi (ora 19.45), FCSB

