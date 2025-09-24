"Absență notabilă!" Jucătorul de 1,3 milioane de euro a ratat antrenamentul înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

Oskar Sivertsen, cel mai scump transfer al lui Go Ahead Eagles, a ratat antrenamentul de dinaintea meciului cu FCSB
Go Ahead Eagles s-a antrenat miercuri dimineață, iar ședința de pregătire a fost deschisă presei timp de 15 minute. Jurnaliștii olandezi au remarcat "o absență notabilă" din tabăra adversarei lui FCSB.
Extrema stângă Oskar Sivertsen (21 de ani) nu a participat la antrenamentul de miercuri, anunță De Stentor, astfel că este puțin probabil să evolueze împotriva lui FCSB în duelul de joi seară, chiar dacă se află pe lista UEFA.
Sivertsen este cel mai scump fotbalist transferat vreodată de Go Ahead Eagles. Tânărul norvegian a ajuns la clubul din Olanda în februarie, de la Kristiansund, pentru 1,3 milioane de euro, însă până acum nu a reușit să se impună.
Internaționalul norvegian U21 a strâns 10 partide și nu a avut vreo contribuție notabilă în jumătatea de an petrecută la Go Ahead Eagles. În acest sezon a prins 10 minute contra lui Ajax (2-2) și 19 împotriva celor de la Sparta Rotterdam (0-3). În ultima rundă, la 2-0 contra lui Zwolle, Sivertsen a ost rezervă neutilizată.
Olandezii așteaptă o victorie a lui Go Ahead Eagles cu 2-1 contra lui FCSB: "O echipă fără nume mari sau vedete de temut"
Aflată într-o formă dezastruoasă în campionat - o singură victorie în 10 etape, locul 13, cu doar 7 puncte - FCSB speră ca meciul cu Go Ahead Eagles să fie punctul de cotitură din acest sezon. Campioana României va avea în față deținătoarea Cupei Olandei, o echipă aflată în revenire de formă după startul slab de sezon: are două victorii consecutive în Eredivisie și a urcat pe locul 9, cu 9 puncte în 6 etape.
Publicația locală Deventer Voetbal a realizat o prezentarea a lui FCSB și a comparat formația roș-albastră cu Noordwijk, Sparta Rotterdam sau Twente, echipe pe care Go Ahead Eagles le-a eliminat sezonul trecut în drumul către câștigarea Cupei Olandei. Deși olandezii admit că FCSB este "cu câteva clase peste" formațiile enumerate, se așteaptă ca echipa lui Melvin Boel să obțină o victorie la limită în duelul de joi seară.
Principalele argumente ale olandezilor sunt forma foarte slabă a lui FCSB, atmosfera de pe De Adelaarshorst și performanțele lui Go Ahead Eagles din sezonul trecut.
"Un club care și-a pierdut numele după disputa cu Armata din România. Acum se numește FCSB, o abreviere care nu e tocmai una romantică. A câștigat titlul în România, dar a avut probleme în preliminariile Champions League. O echipă fără nume mari sau vedete de temut, care are o singură victorie în 10 etape de campionat.
Cu toate acestea, campionii României nu trebuie subestimați. E clar că sunt cu câteva clase peste echipe precum Noordwijk, Sparta Rotterdam sau Twente. Principiul se aplică și invers: nu ne cunosc și ar putea să ne subestimeze.
Mizăm pe o victorie cu 2-1. Cu siguranță nu va fi simplu, dar cu niște atacuri frumoase și puțin noroc putem avea parte de o seară magică. Presiunea este pe ei, iar încrederea este la noi", a scris Deventer Voetbal.