"Absență notabilă!" Jucătorul de 1,3 milioane de euro a ratat antrenamentul înainte de Go Ahead Eagles - FCSB

Oskar Sivertsen, cel mai scump transfer al lui Go Ahead Eagles, a ratat antrenamentul de dinaintea meciului cu FCSB

Go Ahead Eagles s-a antrenat miercuri dimineață, iar ședința de pregătire a fost deschisă presei timp de 15 minute. Jurnaliștii olandezi au remarcat "o absență notabilă" din tabăra adversarei lui FCSB.



Extrema stângă Oskar Sivertsen (21 de ani) nu a participat la antrenamentul de miercuri, anunță De Stentor, astfel că este puțin probabil să evolueze împotriva lui FCSB în duelul de joi seară, chiar dacă se află pe lista UEFA.



Sivertsen este cel mai scump fotbalist transferat vreodată de Go Ahead Eagles. Tânărul norvegian a ajuns la clubul din Olanda în februarie, de la Kristiansund, pentru 1,3 milioane de euro, însă până acum nu a reușit să se impună.



Internaționalul norvegian U21 a strâns 10 partide și nu a avut vreo contribuție notabilă în jumătatea de an petrecută la Go Ahead Eagles. În acest sezon a prins 10 minute contra lui Ajax (2-2) și 19 împotriva celor de la Sparta Rotterdam (0-3). În ultima rundă, la 2-0 contra lui Zwolle, Sivertsen a ost rezervă neutilizată.

