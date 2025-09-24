Cine ar fi zis că FCSB, care aproape că nu putea fi învinsă în sezonul trecut, cel puțin pe plan intern, va ajunge, în doar câteva luni, ciuca bătăilor? Pentru că, la ora actuală, situația roș-albaștrilor e catastofală, în campionat.

În tot sezonul trecut, în 64 de partide jucate în toate competițiile, FCSB a înregistrat doar 10 eșecuri. Procentajul înfrângerilor: 15%. Remarcabil de mic! Acum însă, în dreptul partidelor pierdute stă cifra 8. Dintr-un total de doar 19 meciuri. Așadar, campioana României a „reușit“ să aibă un procentaj al înfrângerilor de 42%. Numai această statistică spune totul despre prăbușirea FCSB-ului din actuala campanie.

Reghecampf știe cauza: a dispărut încrederea

Aflat în Sudan, unde are probleme mari de tot cu Al-Hilal Omdurman, fiind într-o situație teribilă după cum Sport.ro a scris aici, Laurențiu Reghecampf ne arată un paradox. Concret, el n-are soluția rezolvării crizei la echipa sa, însă și-a dat seama ce lipsește, la FCSB! În cadrul intervenției sale, la Fanatik Superliga, tehnicianul de 50 de ani a făcut o „radiografie“ a fostei sale echipe.

„Dacă vă uitați la jucători, când primesc gol, sunt toți cu capul în pământ. Nu vezi o imagine gen <<Hai să o luăm de la capăt, hai să luptăm>>. Pentru că, anul trecut, ei au avut multe momente de genul ăsta și au încheiat cu victorii. Acum, nu mai vezi lucrul ăsta. E foarte grav. Ei nu mai cred că pot întoarce rezultatul. Lucru care se vede și în jocul pe care îl practică după primirea unui gol. Deocamdată, s-au strâns foarte multe lucruri negative. Cred eu că nici nu le mai arde să se bucure“, a spus Reghecampf.

