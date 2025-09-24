Jocul de du-te și vino între preliminariile europene și meciurile din startul noii ediții a Superligii a adus cei doi granzi ai fotbalului românesc în poziții aproape imposibil de intuit la startul acestei stagiuni: campioana e pe locul al 13-lea, primul care duce la baraj, iar CFR-ul e pe poziția a 12-a, cu un punct în plus și un meci mai puțin disputat decât rivala din București. Puse în contextul european al fotbalului cu pretenții, mai precis al primelor 30 de campionate din Europa din punct de vedere al coeficientului, liniile de clasament ale celor două devin și mai greu de acceptat de către fani.

FCSB, a doua cea mai slabă campioană din Europa

Capabilă să repete, involuntar, aproape la indigo startul fals din aceeași perioadă a anului trecut, FCSB e la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova după consumarea a o treime din etapele sezonului regular, distanță care, în acest moment, s-ar reduce la opt puncte la intrarea în play-off. Dintre toate campioanele care emit pretenții în fotbalul European, roș-albaștrii sunt "depășiți" doar de Malmo, campioana Suediei care se află la 18 puncte de liderul Mjallby. Diferența? Campionatul scandinav și-a consumat 24 de etape, spre deosebire de doar zece scurse din Superligă!

FCSB și Malmo sunt, alături de Olimpija Ljubljana (campioana Sloveniei) și Rijeka (cea a Croației), printre cele patru deținătoare de trofeu aflate la zece puncte sau mai mult de lider. În rest, indiferent de momentul în care se află competițiile interne, nicio altă campioană nu are de recuperat mai mult de cinci puncte față de conducătoarea plutonului.

Top 5 cele mai slabe campioane din top 30 campionate europene:

1. Malmo (Suedia) - locul 6, cu 39 de puncte după 24 de etape, la 19 puncte de liderul Mjallby

CFR, cea mai slabă dintre vicecampioane!

Pentru CFR, eliminată rușinos de Hacken din Europa și trecută de la Dan Petrescu la Andrea Mandorlini, distanța de 15 puncte care o desparte de Universitatea Craiova o transformă în vicecampioana din top 30 campionate aflată cel mai departe de lider, un ecart pe care-l poate reduce la 12 puncte dacă va câștiga restanța cu Csikszereda. Chiar și în cazul unei victorii contra nou-promovatei din Harghita, trupa din Gruia ar rămâne vicecampioana cu cel mai slab statut în sezonul 2025/2026, urmată de echipe din Polonia, Ucraina, Elveția și Scoția.

Top 5 cele mai slabe vicecampioane din top 30 campionate europene:

1. CFR Cluj (România) - locul 12, cu 8 puncte după 9 etape, la 15 puncte de liderul Universitatea Craiova

Outsideri în lupta la titlu după startul slab?

Distanța mare care le separă de Universitatea Craiova face ca FCSB și CFR să nu mai fie văzute printre principalele favorite la câștigarea titlului, atât de către specialiști, cât și de către bookmakerii care oferă cote la triumful din finalul sezonului. Dacă la start erau văzute cu primele șanse (cotă 2.35 FCSB și cotă 3.00 CFR), cele două puncte de referință ale fotbalului românesc al ultimilor ani au "alunecat" în preferințele specialiștilor caselor de pariuri.

Astfel, Universitatea Craiova a devenit principala favorită la titlu (cotă 2.20), urmată de Rapid (4.50). Cota FCSB-ului a urcat alarmant, până la 5.50, în timp ce CFR (cotă 20.00) e depășită de Dinamo (15.00), dar rămâne în fața rivalei Universitatea Cluj (35.00).

