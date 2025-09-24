247 de zile! Iată cât a durat invincibilitatea FCSB-ului, în campionat, între 21 noiembrie 2024 (FC Botoșani – FCSB, 1-0) și 26 iulie 2025 (FCSB – Farul, 1-2).

Între cele două momente au fost opt luni! Și un total de 26 de partide, în care echipa cuplului Pintilii – Charalambous n-a cunoscut gustul înfrângerii. Acum însă, FCSB a ajuns să înșire meciurile pierdute. Linia de clasament, de coșmar, reflectă fix acest lucru: 10 meciuri, 1 victorie, 4 egaluri, 5 înfrângeri.

Practic, campioana României a „reușit“ să piardă jumătate dintre partidele disputate pe plan intern și să ajungă... la retrogradare!

FCSB, o criză fără precedent

Și în anii trecuți s-a întâmplat ca FCSB să pornească mai greu în campionat, deoarece și-a îndreptat resursele spre preliminariile cupelor europene. Ulterior însă, după depășirea acestei etape, echipa își începea ascensiunea în clasament.

Acum, ultimul meci al roș-albaștrilor, în preliminariile competițiilor UEFA, a avut loc pe 28 august: 3-0 cu Aberdeen pe Arena Națională. De atunci, a trecut aproape o lună, perioadă în care FCSB a disputat trei partide în campionat. Nici una câștigată! Au fost două remize, 2-2 cu CFR Cluj și 1-1 cu Csikszereda, și o înfrângere, 1-3 cu FC Botoșani.

Pe fondul acestei crize fără precedent, FCSB a ajuns într-o situație de neimaginat. Concret, echipa are doar 7 puncte strânse din 10 meciuri. Atenție: vorbim deja despre o treime din sezonul regulat care are 30 de etape cu totul!

De când avem sistemul cu play-off și play-out, niciodată nu s-a întâmplat ca FCSB să aibă atât de puține puncte, după 10 meciuri, după cum se poate vedea mai jos:

*2024 – 2025: 10 puncte

*2023-2024: 25 de puncte

*2022-2023: 11 puncte

*2021-2022: 18 puncte

*2020-2021: 24 de puncte

*2019-2020: 11 puncte

*2018-2019: 21 puncte

*2017-2018: 21 puncte

*2016-2017: 23 de puncte

*2015-2016: 16 puncte

