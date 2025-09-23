Estonianul Kristo Tohver va arbitra meciul dintre FCSB şi echipa olandeză Go Ahead Eagles, care se va juca joi, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer (ora 19:45), în prima etapă a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi vor fi Silver Koiv şi Sander Saga, iar al patrulea oficial a fost desemnat Kevin Kaivoja, toţi din Estonia.



Kristo Tohver din Estonia, central la România - Andorra 4-0



Arbitru video a fost delegat francezul Willy Delajod, iar arbitru asistent video va fi portughezul Tiago Martins.

Tohver a condus meciul câştigat de naţionala României cu Andorra, scor 4-0, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024, pe 15 octombrie 2023, pe Arena Naţională din Bucureşti, scrie Agerpres.

Atenție, FCSB! Adversara Go Ahead Eagles este în formă excelentă în Eredivisie



Go Ahead Eagles, prima adversară a lui FCSB din grupa unică Europa League, este într-o formă foarte bună în Eredivisie.

Duminică, în ultima etapă de campionat, a trecut în deplasare de PEC Zwolle, scor 2-0.

Beneficiind de eliminarea adversarului Jamiro Monteiro încă din minutul 2, trupa din Deventer s-a impus după golurile lui Milan Smit, care a semnat o dublă pe final, în minutele 80 și 90+6.

Nouarul Smit, atacant de 22 de ani, s-a aflat la primele sale reușite din acest sezon.

De trei runde, Go Ahead Eagles este neînvinsă în Eredivisie, după 3-0 cu FC Volendam pe teren propriu și 2-2 în deplasare la Heerenveen.

