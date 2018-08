FCSB - RUDAR 4-0 | Becali anunta ca FCSB-ul de Liga abia acum se naste: "Echipa asta o sa se bata cu aia mari in 2 ani". Ce a spus despre Morutan

FCSB 4-0 Rudar Velenje | Gigi Becali crede ca Rudar a fost o adversara prea slaba. Pe de alta parte, el spune ca actuala echipa a FCSB-ului va deveni cu adevarat puternica in circa doi ani.

"Ce a fost seara asta, meci de Europa, nu?! 6-0! FCSB 6-0! Echipa asta peste un an sau doi se va putea bate cu aia mari!

Morutan o sa vedem cat o sa coste. Eu am incredere in tot ce am spus. Si in Florinel Coman.

Cu Florinel... a spus Hagi ca e varf, dar trebuie sa-l vedem contra unor echipe care joaca, care ii lasa spatiu. Cand joaca contra unor echipe care se apara, ii e greu sa se bata cu fundasii centrali.

Florinel trebuie sa munceasca mult, pentru ca eu trebuie sa iau bani multi pe el.

Morutan e talent, o sa vedem, cred mult in el.

Cand l-a bagat pe Daniel Benzar, am zis ca nu-l mai trimit la Voluntari daca da gol. Acum, sa vad daca ma tine de cuvant.

Si echipa a doua a noastra, CSA, ar fi batut-o pe Rudar", a spus Gigi Becali.