FCSB - RUDAR 4-0 | Mihai Stoica a risipit orice dubiu: el e singurul atacant cu care negociaza Becali! "Sa se rezolve repede, orice zi in plus e o zi pierduta!"

FCSB - Rudar, 4-0, iar echipa lui Dica se califica fara nicio emotie in turul 3 preliminar al Europa League. FCSB o va intalni pe Hajduk Split in turul urmator.

Mihai Stoica este de parere ca rezultatul este inselator. Adversarul a fost prea slab pentru ca Dica sa isi poata da seama cu exactitate la ce nivel este echipa in acest moment.

Stoica a vorbit si despre situatia transferurilor. In opinia sa, aducerea unui atacant nu este o problema prea mare: FCSB il are pe Gnohere, golgheterul editiei trecut de Liga 1. Totusi, Stoica recunoaste ca a discutat cu un singur atacant: Raul Rusescu este asteptat la FCSB.

"Nu are nicio relevanta pentru ca adversarul a fost modest. A fost la nivelul ligii secunde de la noi. Nu stim exact cum suntem in momentul asta. Este deranjat ca am primit 9 cartonase galbene in aceasta dubla, este un viciu de regulament pentru ca sunt echipe care vin si joaca direct in play-off. Sper ca jucatorii importanti sa nu stranga trei.

A fost mare bucurie pe banca la golul lui Morutan. Chiar spuneam ca imi doream sa marcheze, sa sparga o data gheata pentru ca este un copil extraordinar. Ce a facut la acest gol, poate face impotriva oricarui adversar.

Trebuie neaparat sa trecem mai departe, sa trecem de Hajduk. Nu vreau sa ma gandesc ca ar fi al doilea an fara FCSB in grupe de cand s-a implementat noul sistem.

Nu stiu ce obsesie e in legatura in atacantul pentru ca noi il avem pe Gnohere, golgheterul campionatului in sezonul trecut. Ca nu avem o dublura, este o alta problema.



Am discutat cu Rusescu, in rest nu suntem in discutii cu niciun atacant. Nu am discutat sume cu el, am intrebat doar daca vrea sa vina. Sper sa se rezolve cat mai repede pentru ca orice zi in plus e o zi pierduta si pentru el si pentru noi", a declarat Mihai Stoica la ProX.