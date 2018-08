FCSB - RUDAR 4-0 | ULTIMA ORA: Nicolae Dica a anuntat numele atacantilor pe care ii asteapta la echipa. Ce a spus despre Hajduk

FCSB 4-0 Rudar Velenje | Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit la PRO X dupa meci. El s-a declarat multumit de jucatorii sai, chiar daca spune ca adversarul a fost slab.

Nicolae Dica mai spune ca pe FCSB o asteapta o dubla infinit mai grea contra croatilor de la Hajduk Split. Antrenorul formatiei ros-albastre a mai spus ca asteapta un atacant si a recunoscut ca exista negocieri cu Rusescu si Adam Nemec.

"Am facut un joc bun, ne-am calificat. Am marcat 4 goluri, am avut si alte ocazii. Per total sunt multumit, dar trebuie sa tinem cont si de adversarul pe care l-am avut.

Va fi diferit cu Hajduk, e o echipa mai puternica, joaca cu 30.000 de suporteri pe stadion. Va fi o dubla foarte grea. Sunt periculosi si la fazele fixe, joaca si un 4-3-3. Viorel Tanase a fost in Bulgaria si i-a urmarit astazi, la meciul cu Slavia.

Eu am dorit sa odihnesc niste jucatori astazi.

Apoi, discutiile pe care le-am avut cu Morutan si Coman... Morutan are calitate pentru a juca in spatele varfului, dar astazi a jucat si in banda, si numar 10.

Pe Coman l-am folosit atacant, dar in momentul asta cred ca i se potriveste banda stanga. Dar vor fi momente in care ar mai putea juca acolo, daca nu aducem un alt atacant.

Deocamdata stiu ca s-au facut oferte pentru atacantii pe care ii dorim, dar sa vedem daca vor accepta. Rusescu si Nemec ne intereseaza, sper ca macar unul dintre ei sa vina cat mai repede.

Lutu era genul de jucator care i-ar mai fi intors o data pe fundas, spre deosebire de Morutan. Dar si Morutan are o calitate tehnica deosebita, e bun in duelurile directe. Cand va reusi sa si marcheze din ocaziile pe care si le creaza, va fi un jucator foarte mare.

Eu i-am spus sa aiba incredere in el si sa fie la fel de modest. Cu siguranta poate deveni un jucator important pentru Steaua si pentru echipa nationala.

Pintilii este un jucator foarte important pentru noi, cu el in teren echipa da un alt randament. Clubul i-a propus si prelungirea contractului. Eu sper ca el sa fie sanatos si sa ne ajute in continuare.



Urmeaza un drum greu in preliminarii, dar nu imposibil. Vom da totul si vom incerca sa intram in grupele UEL", a spus Nicolae Dica la PRO X.