FCSB - RUDAR Velenje 4-0 // SHOW TOTAL pe Arena Nationala: FCSB se califica dupa un SET ALB in Europa | VIDEO REZUMAT

Min 90+3 Final de meci! FCSB se califica in turul 3 al Europa League unde ii va intalni pe cei de la Hajduk Split. FCSB a castigat meciul tur cu 2-0, iar acum s-a impus cu 4-0 pe Arena Nationala.

Min 90+3 GOOOOL FCSB! Daniel Benzar inscrie si el dupa o pasa a lui Morutan.



Min 74 Florinel Coman este inlocuit cu Daniel Benzar.

Min 68 GOOOOL FCSB! Florinel Coman se razbuna dupa ocaziile ratate si face 3-0 un sut trimis sub bara.

Min 60 Qaka intra in locul lui Pintilii! A doua schimbare a lui Dica.

Min 59 Coman trage plasat, pe coltul lung. Mingea ocoleste milimetric poarta.



Min 53 Inca o ratare colosala in dreptul lui Gnohere. Mingea trimisa de Gnohere trece putin pe langa.

Min 50 Gnohere rateaza incredibil din 2 metri. Reluarea francezului se duce in bara, apoi in bratele portarului lui Rudar.



Min 48 GOOOOOOOOOOL FCSB! Morutan inscrie dupa un numar personal de exceptie! Gol fabulos reusit de pustiul adus de la Botosani.



Min 46 Inceput de repriza a doua! Gnohere intra in locul lui Tanase, autorul golului.

Min 45+2 Final de prima repriza!

Min 44 Morutan greseste o pasa simpla intr-o faza din care FCSB putea face 2-0 inainte de pauza.

Min 41 Sut complet ratat al lui Tanase din 20 de metri, lateral stanga. Mingea trece mult pe langa.

Min 30 Junior Morais vede primul cartonas galben din echipa lui Dica.

Min 21 GOOOOOOOOOOOOL FCSB! Florinel Tanase marcheaza din penalty. Portarul lui Rudar a iesit 5 metri din poarta, dar nu a putut bloca sutul.



Min 21 Balasa obtine o lovitura de la 11 metri dupa un duel cu unul dintre fundasii lui Rudar.

Min 13 Reluarea lui Pintilii de pe coltul scurt, pe lung, nu este ajunsa de Morais care putea trimite in poarta goala.



Min 10 Jakolis scapa pe partea dreapta, dar sutul sau pe coltul scurt este blocat de portarul lui Rudar.



Min 4 Acelasi Tanase apare la finalizare. Portarul lui Rudar retine.

Min 3 Florin Tanase reia putin pe langa poarta. Arbitrii au oprit jocul pentru offside.

Min 1 A inceput partida! FCSB isi cunoaste deja adversarul din turul urmator: croatii de la Hajduk Split.

ECHIPELE DE START



FCSB: Balgradean - Ov. Popescu, Planic, Balasa, Morais - Pintilii, Nedelcu - Jakolis, Morutan, Tanase - Coman

Rezerve: Vlad, Momcilovic, R. Benzar, D. Benzar, Qaka, Man, Gnohere





Rudar: Malnar - Pusaver, Tomasevic, Vasiljevic, Kasnik, Pisek - Santek, Bolha, Muic, Solomun - Simunac

Rezerve: Pridigar, Trifkovic, Parfitt-Williams, Vodeb, Kamara, Coralic, Tucic

Vicecampioana Romaniei, FCSB, joaca in aceasta seara de la ora 21.30 in direct la Pro TV impotriva lui Rudar Velenje pe National Arena - returul duelului din turul 2 preliminar al Europa League incepe cu un avantaj semnificativ pentru FCSB dupa victoria cu 2-0 din partida din Slovenia.

Cu toate astea, Nicolae Dica a avut un discurs precaut inaintea partidei de diseara, in timp ce antrenorul celor de la Rudar si-a indemnat elevii la optimism.

Nicolae Dica: "Trebuie sa fim concentrati!"

"Urmeaza o partida importanta pentru noi chiar daca in tur am reusit sa castigam cu 2-0. Consider ca ne asteapta o partida grea, trebuie sa ne concentram, sa dam totul si sa reusim sa ne calificam. Trebuie sa facem un meci foarte bun. Eu am mai trait ca jucator un moment cand am castigat in deplasare cu 4-2, iar acasa am pierdut cu 1-2 dupa ce fusesem condusi cu 0-2. Eram aproape sa pierdem calificarea. Asa ca trebuie sa fim concentrati. 2-0 e un scor care de multe ori a fost intors. La fotbal se poate intampla orice" a spus Dica in conferinta de presa.

Tehnicianul a explicat ca va face schimbari in primul 11 fata de meciul cu Dinamo din campionat. "Am analizat meciul cu Dinamo, e pacat ca nu am reusit sa il castigam pentru ca am condus de 3 ori si am fost egalati in minutul 89. Trebuie sa trecem peste acest semiesec cu Dinamo pentru ca ne asteapta partide foarte grele in continuare. Cu siguranta maine vor fi schimbari in echipa pentru ca in campionat ne asteapta o partida foarte grea cu Poli Iasi. Iar saptamana viitoare, daca vom castiga maine, vom evolua iar in Europa. Nu cred ca Rudar poate schimba foarte mult fata de meciul tur, dar cred ca vor incerca sa joace mai ofensiv. Ei vor veni sa isi joace sansa, chiar daca e una mica. Cu siguranta sunt o echipa care pe tranzitia negativa are probleme, pentru ca si in tur ne-am creat multe ocazii pe contraatac. Deci nu cred ca se pot schimba multe in jocul lui Rudar", a mentionat el.

"Nu ne va fi usor sa ajungem in grupele Europa League, dar e obiectivul nostru si sper sa reusim sa-l indeplinim. Va fi foarte greu pentru ca vom avea adversari foarte puternici in turul urmator, iar in play-off si mai puternici. Ar fi un esec si financiar daca nu ne-am califica in grupele Europa League, pentru ca sunt foarte multi bani. Se stie foarte bine ca asta il intereseaza pe patronul nostru, ca noi sa aducem bani in club", a adaugat antrenorul.

Antrenorul lui Rudar: "Putem sa ne calificam!"



"Vom juca impotriva unei echipe mari. Dar pentru noi nu conteaza daca adversarul este mai valoros sau daca e un club mare. Obiectivul nostru este sa obtinem un rezultat bun la Bucuresti. stim ca va fi foarte greu pentru ca intalnim FCSB, dar va fi o placere sa jucam aici. Va fi foarte dificil sa ne calificam dupa ce s-a intamplat in tur. Noi respectam adversarul, dar pe de alta parte fotbalul este un sport foarte ciudat, e posibil orice. Noi ne vom juca sansa noastra. Daca FCSB va avea o seara proasta, iar noi una buna, atunci putem sa ne calificam.

Toti jucatorii adversi sunt periculosi pentru noi. Suntem constienti de diferenta de valoare, bugetul lor este de zece ori mai mare ca al nostru. Cunoastem faptul ca au unul dintre cei mai buni jucatori tineri romani. Din punctul meu de vedere, Man este un jucator de perspectiva, apoi mai este si Teixeira, dar ei sunt doar doi, mai sunt alti 9 la fel de valorosi. Jucatorii mei trebuie sa aiba curaj si sa arate fotbal indiferent ca joaca pe un stadion mare sau impotriva unei echipe puternice" a declarat Marijan Pusnik.

Arbitru din Rusia

Meciul dintre FCSB si formatia slovena NK Rudar Velenje va fi arbitrat de o brigada din Rusia, cu Serghei Ivanov la centru. Arbitri asistenti au fost desemnati Maksim Gavrilin si Roman Usacev, iar al patrulea oficial va fi Evgheni Turbin.

Ivanov (34 ani), arbitru FIFA din 2014, a condus patru meciuri ale selectionatelor de juniori ale Romaniei:

Tricolorii au pierdut cu 0-3 in fata Cehiei, in turul de elita al Campionatului European Under-19 din 2016, pe 24 martie 2016. Singurul succes romanesc cu Ivanov la centru s-a inregistrat in data de 27 septembrie 2014, cand Romania surclasa cu 6-1 Danemarca, in preliminariile CE Under-17 din 2015. in turul de elita al CE Under-17 din 2014, Romania a remizat cu Belgia, 0-0 (24 martie 2014), si a pierdut in fata Scotiei, 0-1 (29 martie 2014), cu Ivanov la centru.

Astazi isi afla adversara din turul 3

invingatoarea dintre FCSB si Rudar va infrunta in turul al treilea preliminar castigatoarea dintre Hajduk Split (Croatia) si Slavia Sofia (Bulgaria). Returul din Bulgaria (1-0 pentru Hajduk in partida tur) va avea loc in aceasta seara.

"Nu vreau sa spun pe cine mi-as dori. in primul rand sper sa trecem noi maine seara de Rudar si apoi vom vedea ce se va intampla in Bulgaria. Am vazut si eu meciul de la Split intre Haiduk si Slavia Sofia si a fost un joc echilibrat. Cei de la Split au suporteri foarte patimasi, se joaca acolo cu 30.000 de spectatori in tribuna. Deci e clar mai dificil acolo decat in Bulgaria cu Slavia. Important este ca noi sa fim pregatiti sa jucam cu orice adversar" a spus Nicolae Dica.