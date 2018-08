FCSB - RUDAR 4-0 // Reactia lui Morutan dupa ce a facut meciul carierei pana acum! Ce a spus dupa golul genial marcat pe National Arena

Olimpiu Morutan a marcat un gol in FCSB 4-0 Rudar. El a driblat toata apararea adversa. "Inca nu am aratat nimic", spune mijlocasul.

"Ne bucuram ca am castigat si am facut un joc foarte bun. Sa speram ca ne vom califica si in Play Off. Eu ma bucur ca am marcat si mi-am ajutat echipa. E o faza la care am facut cam ce stiu eu sa fac, acesta este stilul meu de joc. Ma bucur ca oamenii mi-au strigat numele, dar eu inca mai am de demonstrat. Deocamdata nu am aratat nimic, la sfarsitul anului vom trage linie.

Imi doresc sa fiu convocat la nationala de tineret si sa ne calificam.

Imi mai amintesc si acum de meciul acela cu Ucraina si de eliminarea aceea, dar viata merge mai departe si trebuie sa privesc inainte, sa ma gandesc doar la Steaua acum", a spus Olimpiu Morutan la PRO X.