FCSB - RUDAR 4-0 | Reactia lui Pintilii dupa victoria din Europa League: "Pentru mine Gnohere e atacantul, dar asta nu e treaba mea!"

FCSB - Rudar, 4-0, iar echipa lui Dica se califica fara nicio emotie in turul 3 preliminar al Europa League. FCSB o va intalni pe Hajduk Split in turul urmator.

Mihai Pintilii spune ca de acum echipa se va concentra pe meciul cu Iasi din etapa viitoare de campionat si spera la o victorie pentru a atrage publicul in numar mare la partida contra croatilor.

Dica a inceput meciul ca atacant, insa Pintilii este de parere ca jucatorul adus de la Viitorul se descurca cel mai bine in banda stanga.

"A fost un spectacol, ne bucuram ca am multumit publicul. Ma bucur pentru cei care au marcat, pentru ca sunt tineri. Poate asa prin incredere si nu vor mai avea emotii.

Eu am facut o greseala si am luat rosu in finalul sezonului trecut, am stat trei etape.

In campionat trebuie sa revenim, sa facem rezultate bune dupa acest inceput.

Eu joc cat voi fi sanatos. Ma bucur de atmosfera de la echipa si de increderea care mi se acorda. Ma bucur ca sunt sanatos si pot sa joc. O voi face cat mai pot. Cand nu voi mai putea, voi ridica mana si voi anunta ca las locul altcuiva.

Eu ma simt bine alaturi de orice jucator, si de Filip, si de Popescu, si de Nedelcu. Speram sa vina din urma un jucator care sa ma inlocuiasca si sa fie bine pentru echipa.

Ne asteapta niste meciuri foarte grele.

Sper ca si la nationala sa incepem cu dreptul in Liga Natiunilor.

Trebuie sa luam meci cu meci in Europa, vom intalni un adversar dificil, dar treubie sa avem incredere, pentru ca suntem capi de serie.

Pentru mine Gnohere e atacant, iar Florinel Coman banda stanga, asa cum a jucat la Viitorul. Dar asta nu e treaba mea.

Morutan reuseste astfel de faze si la antrenamente. Si nu numai el, sunt si alti jucatori carora le e greu sa le iei mingea. Eu ma bucur pentru el, ca prinde incredere. Urmeaza un meci cu Iasiul si trebuie sa tratam fiecare meci la fel de serios. Daca vom castiga cu Iasiul si vom scoate un rezultat bun la Hajduk, sunt convins ca vom avea foarte multi fani la urmatorul meci de pe National Arena", a declarat Mihai Pintilii la ProX.