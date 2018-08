Un adversar al Romaniei in drumul spre Euro a semnat cu Rapid si va juca in liga a 3-a.

Fost la Pandurii si Botosani, lituanianul Matulevicius da goluri pentru Lituania si a acceptat sa joace in Giulesti, in liga a 3-a. Pancu ramane si el la Rapid.



"Noi alergam, el bate o loviturile libere si da gol", spune Ionut Voicu.



Demolarea batranului Giulesti s-a amanat pentru 2019.



"In Romania, se face o autostrada in 20 de ani. Un stadion... va dati seama", mai spune fundasul.