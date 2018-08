VITESSE - VIITORUL 3-1 | Echipa lui Hagi, eliminata din Europa League! Ianis Hagi a ratat doua mari ocazii, Mladen A GAFAT INCREDIBIL

Urmareste Vitesse - Viitorul LIVE pe www.sport.ro de la 21:00!

Min 90+5 Final de meci! Viitorul este eliminata din Europa League.

Min 78 GOL Vitesse! Gafa incredibila in apararea Viitorului. Mladen trimite cu capul spre propria poarta, de la 35 de metri, Cojocaru nu are timp sa iasa, iar Beerens il lobeaza.

Min 68 Vina incearca din nou, din aceeasi pozitie. Din nou portarul lui Vitesse retine.

Min 66 Viitorul si-a revenit dupa pauza! Vina trage puternic din 25 de metri, Eduardo retine.

Min 53 Sutul lui Dragus, retinut de Eduardo.

Min 50 GOOOOOL Viitorul! Dragus inscrie cu un sut plasat perfect pe coltul lung.

Min 48 GOL Vitesse! Linssen inscrie cu un sut puternic pe coltul scurt.

Min 46 A inceput repriza a doua! Viitorul trebuie sa inscrie de doua ori pentru a se califica.

Min 45+1 Final de prima repriza!

Min 41 Inca o minge trimisa in transversala de olandezi.

Min 39 Dupa un inceput foarte bun de meci, Viitorul pare ca a clacat total dupa primirea golului. Vitesse a avut din nou sansa de a face 2-0.

Min 32 O noua ocazie mare pentru Vitesse. Cojocaru intervine salvator si scoate de sub transversala.

Min 24 Inca o mare ocazie pentru olandezi! Sutul trece putin pe langa poarta lui Cojocaru.

Min 23 GOL Vitesse! Matavz inscrie dupa o noua lovitura de colt. Elevii lui Hagi au cerut offside.

Min 22 Cea mai mare ocazie a meciului le apartine gazdelor: Buttner reia cu capul in tranvsersala dupa o iesire gresita a lui Cojocaru.

Min 15 Gafa incredibila a lui Eduardo, portarul lui Vitesse. Mingea a ajuns la Ianis care a incercat un lob din marginea careului de 16 metri.

Min 7 Ocazie uriasa ratata de Ianis Hagi! Sutul plasat al capitanului Viitorului, respins cu greu de portarul olandezilor.

Min 1 A inceput meciul!

Echipele de start:



Vitesse: Eduardo - Karavaev, Thelander, Clarke-Salter, Buttner - Serero, Bero, Foor - Beerens, Matavz, Linssen

Rezerve: Pasveer, Karami, Van der Werff, Clark, Bruns, Gong, Buitink

Viitorul: Cojocaru - Lima, Tiru, Mladen, De Nooijer - Achim, T. Baluta, Vana - Dragus, I. Hagi, Houri

Rezerve: Buzbuchi, Luchin, Matan, Vodut, Ciobanu, Hodorogea, Boboc

Viitorul merge in Olanda sa marcheze pentru a se califica in turul al treilea din Europa League. Echipa Regelui a condus cu 2-0 in tur, insa a fost egalata dramatic la Ovidiu. Acum Hagi spera ca pustii sai vor marca si vor reusi sa tina de rezultat.

"Plecam cu speranta ca ne vom ridica din nou la un nivel bun, de meci european, asa cum am facut in tur. Deja ne cunoastem adversarii, le-am simtit valoarea. Am vazut ca daca-i lasi sa joace, le dai timp de gandire si spatiu, devin periculosi. Ne dorim sa jucam bine in retur pe tot parcursul jocului, asa cum am facut in prima ora a partidei de acasa. Asa am avea o sansa la calificare", a spus Hagi.

Luchin e pariul lui Hagi in aparare, acesta fiind un jucator cu experienta in cupele europene.

"Vitesse ni s-a parut o echipa mai valoarasa, dar ne-am impus jocul si am marcat. Din pacate, lipsa de experienta si neatentia ne-au costat. clar, ne asteapta un joc de doua ori mai dificil in retur, dar nu avem nimic de pierdut", a spus Luchin.