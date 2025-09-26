FCSB dă calculele peste cap: cu ce șanse e văzută acum pentru calificare, după 1-0 contra lui Go Ahead Eagles

Deși a avut o posesie de doar 27%, FCSB s-a impus în Olanda grație golului marcat de David Miculescu încă din minutul 13. Ștefan Târnovanu a avut câteva intervenții salvatoare în prima repriză, iar Go Ahead Eagles nu a reușit să mai producă mult pericol în a doua jumătate a partidei.

Șansele lui FCSB pentru o clasare în primele 24 din Europa League au crescut semnificativ

Pentru FCSB urmează duelul de acasă cu Young Boys Berna, o echipă care a fost spulberată în prima rundă de Panathinaikos, scor 1-4. Potrivit statisticienilor, campioana României și-a crescut considerabil șansele pentru o clasare în primele 24 din grupa XXL de Europa League.

După 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, Football Meets Data a crescut cu 25% șansele lui FCSB de a încheia în primele 24 și de a obține calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.



FCSB este cotată acum cu 52,1% șanse pentru o clasare în primele 24 și cu doar 4,6% pentru a încheia în primele 8.

De asemenea, FCSB este considerată acum favorită în următorul duel european, cu 43% șanse pentru o victorie contra lui Young Boys Berna în duelul de la București.

