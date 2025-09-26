FCSB dă calculele peste cap: cu ce șanse e văzută acum pentru calificare, după 1-0 contra lui Go Ahead Eagles

Europa League
După 1-0 contra lui Go Ahead Eagles la debutul în faza principală din Europa League, FCSB visează la un parcurs asemănător cu cel din sezonul trecut.

FCSBGo Ahead EaglesYoung Boys
Deși a avut o posesie de doar 27%, FCSB s-a impus în Olanda grație golului marcat de David Miculescu încă din minutul 13. Ștefan Târnovanu a avut câteva intervenții salvatoare în prima repriză, iar Go Ahead Eagles nu a reușit să mai producă mult pericol în a doua jumătate a partidei.

Șansele lui FCSB pentru o clasare în primele 24 din Europa League au crescut semnificativ

Pentru FCSB urmează duelul de acasă cu Young Boys Berna, o echipă care a fost spulberată în prima rundă de Panathinaikos, scor 1-4. Potrivit statisticienilor, campioana României și-a crescut considerabil șansele pentru o clasare în primele 24 din grupa XXL de Europa League.

După 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, Football Meets Data a crescut cu 25% șansele lui FCSB de a încheia în primele 24 și de a obține calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League.

FCSB este cotată acum cu 52,1% șanse pentru o clasare în primele 24 și cu doar 4,6% pentru a încheia în primele 8.

De asemenea, FCSB este considerată acum favorită în următorul duel european, cu 43% șanse pentru o victorie contra lui Young Boys Berna în duelul de la București.

Principalele favorite la o clasare în primele 24 din Europa League, după prima rundă

  • 1. Aston Villa - 99,7%
  • 2. Lyon - 99,5%
  • 3. AS Roma - 99,3%
  • 4. Lille - 98%
  • 5. FC Porto - 97,8%
  • 22. Steaua Roșie Belgrad - 61,3%
  • 23. Viktoria Plzen - 58%
  • 24. FCSB - 52,1%
  • 25. PAOK Salonic - 52%
  • 26. Brann - 47,2%
  • 34. Maccabi Tel Aviv - 23,9%
  • 35. Young Boys - 19,%
  • 36. Go Ahead Eagles - 14,8%

Clasamentul din Europa League

>Sofascore

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.

  • 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

VIDEO Elias Charalambous, conferință de presă după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1, în Europa League

Tirada lui Gigi Becali de la miezul nopții: „Puțin respect!“
Cea mai dură reacție după Go Ahead Eagles - FCSB: "Am senzația că sunt singurul care a jucat cu pasiune"
Ce au văzut scouterii lui Ajax la Daniel Bîrligea în GA Eagles - FCSB
Fotbalistul FCSB-ului care nu a dezamăgit în acest sezon: „El ar fi unul dintre puținii”
Următoarea adversară a lui FCSB, rezultat șocant în Europa League: în minutul 19 era deja 0-3!
Tirada lui Gigi Becali de la miezul nopții: „Puțin respect!“

FCSB dă calculele peste cap: cu ce șanse e văzută acum pentru calificare, după 1-0 contra lui Go Ahead Eagles

Cea mai dură reacție după Go Ahead Eagles - FCSB: "Am senzația că sunt singurul care a jucat cu pasiune"

Ce au văzut scouterii lui Ajax la Daniel Bîrligea în GA Eagles - FCSB

Fotbalistul FCSB-ului care nu a dezamăgit în acest sezon: „El ar fi unul dintre puținii”

Următoarea adversară a lui FCSB, rezultat șocant în Europa League: în minutul 19 era deja 0-3!



Tirada lui Gigi Becali de la miezul nopții: „Puțin respect!“
Ce au văzut scouterii lui Ajax la Daniel Bîrligea în GA Eagles - FCSB
Cea mai dură reacție după Go Ahead Eagles - FCSB: "Am senzația că sunt singurul care a jucat cu pasiune"
Următoarea adversară a lui FCSB, rezultat șocant în Europa League: în minutul 19 era deja 0-3!
Fotbalistul FCSB-ului care nu a dezamăgit în acest sezon: „El ar fi unul dintre puținii”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cine este arbitrul meciului Go Ahead Eagles - FCSB. A fost 4-0 pentru noi când a mai arbitrat o echipă din România!
FCSB, anunț important pentru fanii care merg în Olanda
Au trecut de CFR, i-au eliminat și pe maghiarii de la Ferencvaros. Young Boys, în grupele Ligii Campionilor
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după eliminarea CFR-ului! Unde crede că s-a jucat meciul
