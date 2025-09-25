Atacantul de 23 de ani a marcat singurul gol al partidei din Olanda. Miculescu a reușit să înscrie în minutul 13, după o centrare a lui Denis Alibec.

Borna atinsă de David Miculescu după ce a adus victoria FCSB-ului

Cu această reușită, Miculescu a ajuns la 9 goluri pentru FCSB în cupele europene, egalându-i pe Florinel Coman, Cristian Ciocoiu, Harlem Gnohere, Dorin Goian, Bogdan Stancu și pe legendarul Adrian Ilie, conform datelor UEFA.

Miculescu a înscris pentru roș-albaștri în preliminariile Ligii Campionilor, Europa League și acum și în faza principală a competiției.

Transferat la FCSB în 2022, atacantul are deja 164 de meciuri în roș-albastru, cu 26 de goluri și 4 pase decisive, fiind cotat la 2,5 milioane de euro.

Etapa viitoare, FCSB joacă acasă cu Young Boys Berna. Până atunci, pe campioana o așteapta duelul cu Oțelul în campionat. Ambele partide vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro!

