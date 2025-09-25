Următoarea adversară a lui FCSB, rezultat șocant în Europa League: în minutul 19 era deja 0-3!

Dacă FCSB a reușit să înceapă cu dreptul grupa XXL din Europa League, Young Boys a avut parte de un debut catastrofal. Pe propriul stadion, formația elvețiană antrenată de Giorgio Contini a fost spulberată de Panathinaikos, scor 1-4.

Young Boys, următoarea adversară a lui FCSB, spulberată de Panathinaikos pe teren propriu



Startul meciului a fost unul execrabil pentru Young Boys, iar Panathinaikos a reușit să înscrie trei goluri din primele trei șuturi pe poartă. În minutul 19, grecii conduceau deja cu 3-0 după golul lui Karol Swiderski și dubla marocanului Anass Zaroury.



Young Boys a început să dea semne de viață după golul 3 al lui Panathinaikos, iar în minutul 25 a redus din handicap prin reușita lui Saidy Janko.

Deși a avut o posesie superioară (59%), Young Boys a avut doar două șuturi cadrate pe toată durata meciului. În actul secund, Panathinaikos a mai înscris o dată prin Zaroury (68'), care și-a trecut în cont tripla.



Rezultatul de la Berna face ca Young Boys să fie ultima clasată din Europa League după prima rundă, iar Panathinaikos să devină liderul surprinzător al grupei XXL.