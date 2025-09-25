Următoarea adversară a lui FCSB, rezultat șocant în Europa League: în minutul 19 era deja 0-3!

Dacă FCSB a reușit să înceapă cu dreptul grupa XXL din Europa League, Young Boys a avut parte de un debut catastrofal. Pe propriul stadion, formația elvețiană antrenată de Giorgio Contini a fost spulberată de Panathinaikos, scor 1-4.
Young Boys, următoarea adversară a lui FCSB, spulberată de Panathinaikos pe teren propriu
Startul meciului a fost unul execrabil pentru Young Boys, iar Panathinaikos a reușit să înscrie trei goluri din primele trei șuturi pe poartă. În minutul 19, grecii conduceau deja cu 3-0 după golul lui Karol Swiderski și dubla marocanului Anass Zaroury.
Young Boys a început să dea semne de viață după golul 3 al lui Panathinaikos, iar în minutul 25 a redus din handicap prin reușita lui Saidy Janko.
Deși a avut o posesie superioară (59%), Young Boys a avut doar două șuturi cadrate pe toată durata meciului. În actul secund, Panathinaikos a mai înscris o dată prin Zaroury (68'), care și-a trecut în cont tripla.
Rezultatul de la Berna face ca Young Boys să fie ultima clasată din Europa League după prima rundă, iar Panathinaikos să devină liderul surprinzător al grupei XXL.
- Pentru Young Boys urmează tot un meci acasă, dar în campionat, contra lui FC Thun (duminică, 15:00). Ulterior, elvețienii vor face deplasarea la București pentru partida cu FCSB (joi, 2 octombrie, ora 19:45).
Young Boys, locul 3 în ultima ediție de campionat din Elveția, a început actualul sezon cu trei victorii, două remize și o înfrângere. Trupa lui Giorgio Contini se află pe locul 4, cu 11 puncte, 4 sub liderul St. Gallen.
Recent, Young Boys a mai suferit un eșec rușinos: 0-1 contra divizionarei secunde Aarau, rezultat sinonim cu eliminarea din Cupa Elveției încă din faza 16-imilor.
FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program
Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.
- 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
- 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
Clasamentul din Europa League după prima etapă din faza grupei XXL