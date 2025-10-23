Daniel Graovac (32 de ani) a revenit la antrenamentele echipei, după ce a fost absent în ultimele două etape din cauza unei accidentări. Bosniacul nu va putea evolua timp de 90 de minute, dar va fi curând la dispoziția staff-ului tehnic.



Vestea vine în contextul în care FCSB are probleme serioase în zona fundașilor centrali. Recent, și Mihai Popescu (32 de ani) s-a accidentat, iar singurul fundaș central apt din lot era Siyabonga Ngezana.



MM Stoica: ”Graovac a revenit la antrenamente”



În ultima etapă, pierdută cu 2-1 pe terenul lui Metaloglobus, FCSB a fost nevoită să improvizeze. Baba Alhassan a jucat pe postul de fundaș central și a fost aspru criticat pentru evoluția sa.



„Graovac nu e de 90 de minute, dar a revenit la antrenamente şi le face integral", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Daniel Graovac a bifat 11 partide în acest sezon pentru cei de la FCSB, în toate competițiile, reușind să înscrie și un gol. Bosniacul a fost transferat gratis în vara acestui an, de la CFR Cluj.



Juri Cisotti nu s-a ferit. Ce le-a spus italienilor despre FCSB înaintea meciului cu Bologna



Înaintea meciului cu Bologna, Juri Cisotti a stat de vorbă cu Sky Sport. Italianul le-a vorbit jurnaliștilor din țara natală despre forma modestă traversată de FCSB.



"Avem rezultate mixte, în special contra echipelor mici. Ne lipsesc anumite lucruri, dar vom încerca să rezolvăm această situație cât mai rapid posibil. Suntem un club mare în România, avem un număr mare de fani și e important să revenim acolo unde ne este locul", a spus Juri Cisotti.



Juri Cisotti se numără printre titularii anunțați de Gigi Becali pentru partida cu Bologna.

