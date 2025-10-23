Marta Kostyuk (23 de ani, 27 WTA) a observat unul dintre marile motive care o distanțează pe Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) în fruntea clasamentului mondial.

Sabalenka, încredere „diferită” în propriile forțe

Sportiva din Belarus posedă un nivel de încredere în propriile forțe „diferit” de cel notat de ucraineancă în rândul concurenței.

Kostyuk a declarat că Sabalenka e capabilă să joace până și cele mai importante puncte cu o „nepăsare” care o ajută să nu lase loc emoțiilor distructive.