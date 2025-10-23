Marta Kostyuk (23 de ani, 27 WTA) a observat unul dintre marile motive care o distanțează pe Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) în fruntea clasamentului mondial.
Sabalenka, încredere „diferită” în propriile forțe
Sportiva din Belarus posedă un nivel de încredere în propriile forțe „diferit” de cel notat de ucraineancă în rândul concurenței.
Kostyuk a declarat că Sabalenka e capabilă să joace până și cele mai importante puncte cu o „nepăsare” care o ajută să nu lase loc emoțiilor distructive.
Sabalenka, neintimidată de scor: „Pur și simplu, nu-i pasă. Nu are nicio îndoială.”
„Încrederea ei este pur și simplu diferită. Am jucat câteva meciuri strânse împotriva Arynei și vezi cum joacă punctele de break. Pur și simplu nu-i pasă. Nu are nicio îndoială că le va salva.
Servește puternic și lovește cu dreapta. Fără ezitare. Este numărul 1 în lume, a jucat multe finale și are acea încredere. Asta o ajută să nu aibă nicio îndoială.
Pentru mine, nu este atât de ușor să joc fără ezitări. Tenisul e un sport interesant și mă bucur de călătoria în care mă aflu, încercând să îl înțeleg,” a declarat Marta Kostyuk, potrivit Tennis365.
Marta Kostyuk și Aryna Sabalenka s-au întâlnit de patru ori în circuitul WTA, iar sportiva din Belarus a obținut victoria de fiecare dată.