„Sabalenkăi nu îi pasă" Marele avantaj al numărului 1 WTA, observat de o rivală din circuit

„Sabalenkăi nu îi pasă" Marele avantaj al numărului 1 WTA, observat de o rivală din circuit Tenis
Aryna Sabalenka, de patru ori câștigătoare în turneele de mare șlem, abordează momentele grele ale meciurilor dintr-o perspectivă diferită.

Aryna Sabalenka Marta Kostyuk Tenis WTA
Marta Kostyuk (23 de ani, 27 WTA) a observat unul dintre marile motive care o distanțează pe Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) în fruntea clasamentului mondial.

Sabalenka, încredere „diferită” în propriile forțe

Sportiva din Belarus posedă un nivel de încredere în propriile forțe „diferit” de cel notat de ucraineancă în rândul concurenței.

Kostyuk a declarat că Sabalenka e capabilă să joace până și cele mai importante puncte cu o „nepăsare” care o ajută să nu lase loc emoțiilor distructive.

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Sabalenka, neintimidată de scor: „Pur și simplu, nu-i pasă. Nu are nicio îndoială.”

„Încrederea ei este pur și simplu diferită. Am jucat câteva meciuri strânse împotriva Arynei și vezi cum joacă punctele de break. Pur și simplu nu-i pasă. Nu are nicio îndoială că le va salva.

Servește puternic și lovește cu dreapta. Fără ezitare. Este numărul 1 în lume, a jucat multe finale și are acea încredere. Asta o ajută să nu aibă nicio îndoială.

Pentru mine, nu este atât de ușor să joc fără ezitări. Tenisul e un sport interesant și mă bucur de călătoria în care mă aflu, încercând să îl înțeleg,” a declarat Marta Kostyuk, potrivit Tennis365.

Marta Kostyuk și Aryna Sabalenka s-au întâlnit de patru ori în circuitul WTA, iar sportiva din Belarus a obținut victoria de fiecare dată.

Marta Kostyuk

Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
Faceți cunoștință cu Marta Kostyuk, adversara Simonei Halep de la Indian Wells: și-a înnebunit toți fanii pe Instagram
