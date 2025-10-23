Kennedy Boateng, fundașul central togolez al lui Dinamo, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că în partida din deplasare cu FC Argeş el şi colegii săi trebuie să înveţe din greşelile făcute în meciurile trecute şi să marcheze de fiecare dată când au ocazia.

”Eu am urmărit fiecare meci de până acum al celor de la FC Argeş”



"Eu am urmărit fiecare meci de până acum al celor de la FC Argeş. Este o echipă foarte bună.

Ca să câştigăm împotriva lor trebuie să jucăm foarte bine ofensiv, dar şi defensiv. Trebuie să ne asigurăm că suntem mai buni ca ei mâine. Şi să fim siguri că nu mai ratăm atunci când avem ocazii.

Trebuie să învăţăm din greşelile făcute în ultimele partide şi să înscriem goluri", a spus fundaşul lui Dinamo.

Boateng despre derby-ul cu Rapid: ”Suntem dezamăgiţi, dar acum trebuie să mergem mai departe”



"Nu ne-am simţit deloc bine după meciul cu Rapid. A fost un derby important pentru noi, ca şi pentru adversari. Sigur că ne-am fi dorit să câştigăm, am avut numeroase ocazii, dar ăsta este fotbalul.

Suntem dezamăgiţi, dar acum trebuie să mergem mai departe şi să ne concentrăm pe meciul următor. Nu avem scuze, cel mai important lucru acum este să ridicăm capul şi să mergem înainte", a mai afirmat el, conform Agerpres.

Boateng susţine că nu este nicio surpriză faptul că Dinamo ocupă în prezent locul 4 în clasamentul Superligii.

”Chiar ne dorim să fim mai buni decât până acum”



"Pentru noi, să fim la nivelul la care suntem acum nu e o surpriză. Avem un lot foarte bun, un antrenor valoros, e ceva normal. Chiar ne dorim să fim mai buni decât până acum.

Lupta pentru play-off va fi una dificilă, am văzut şi în sezonul trecut ce s-a întâmplat. Oricum, sezonul acesta este diferit, fiecare dă maximum pentru a ajunge cât mai sus", a precizat internaţionalul togolez.

Dinamo o întâlneşte pe FC Argeş vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a a Superligii.

