Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei din deplasare cu FC Argeş, că, ţinând cont de numărul mare de ocazii ratate în cele 13 etape ale Superligii, formaţia sa ar fi trebuit să aibă acum mai multe puncte în clasament.

”Vedem cât de des ajungem în situaţii de a marca”



"Dacă ne uităm în spate la fiecare meci, vedem cât de des ajungem în situaţii de a marca, vedem numărul ocaziilor pe care le-am ratat şi ne dăm seama că ar fi trebuit să înscriem mai multe goluri.

Sigur, suntem pe loc de play-off, dar judecând din perspectiva aceasta ar fi trebuit să avem în acest moment mai multe puncte în clasament.

Atunci când ratezi mult, rişti din ce în ce mai mult în defensivă şi poţi avea probleme. Acesta e un lucru pe care trebuie să-l înţelegem şi să fim mai buni la finalizare", a spus Kopic.

Kopic despre FC Argeș: ”O echipă stabilă în apărare, cu tranziţii ofensive rapide, cu contraatacuri periculoase”



"Atmosfera este bună, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid, am făcut atunci multe lucruri bune pe teren, dar am văzut şi situaţii pe care trebuie să le îmbunătăţim.

FC Argeş are un început de campionat foarte bun, a obţinut un număr important de puncte. Este o echipă stabilă în apărare, cu tranziţii ofensive rapide, cu contraatacuri periculoase...

Toate echipele care sunt în top 6, inclusiv noi, sunt acolo cu un motiv. Toate au calitate, nu putem spune după 13 etape că e cineva acolo cu noroc. Dacă eşti în play-off după 13 meciuri înseamnă că meriţi.

FC Argeş a jucat 4-3-3, dar şi 3-4-3... iar cei trei jucători ofensivi ai lor au reuşit să marcheze până acum. Sunt jucători periculoşi", a adăugat tehnicianul croat, citat de Agerpres.

Obiectivul lui Dinamo: ”Să ne calificăm în play-off, iar apoi să încercăm să obţinem maximum”



Zeljko Kopic a menţionat că în acest moment se concentrează exclusiv pe obţinerea calificării în play-off.

"Cel mai important lucru este să fim mai întâi în play-off. Pentru că vedem că în fiecare etapă sunt rezultate surpriză şi anumite echipe considerate favorite nu reuşesc să se ridice la nivelul lor.

Aşa că primul nostru scop este să ne calificăm în play-off, iar apoi să încercăm să obţinem maximum", a precizat el.

Dinamo o întâlneşte pe FC Argeş vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a a Superligii.

