LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Universitatea Craiova o întâlnește pe FC Noah din Armenia în etapa a doua din grupa unică din Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi vin după 0-2 în Polonia cu Rakow Czestochowa, în timp ce Noah a câștigat în runda inaugurală a competiției, 1-0 cu Rijeka.

Veste bună pentru Universitatea Craiova! FC Noah vine fără golgheterul fantastic trecut și pe la Dinamo



Echipa armeană FC Noah a anunţat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că deplasează un lot de 24 de jucători la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, de joi, din etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League.

Din lotul pregătit de antrenorul croat Sandro Perkovic nu lipsesc mijlocaşul japonez Takuto Oshima, care s-a transferat în vara trecută chiar de la Universitatea Craiova, sau olandezul de origine marocană Imrane Oulad Omar, fost jucător la Academica Clinceni în prima ligă.

Lipsește însă Goncalo Gregorio, golgheterul echipei și fostul atacant al lui Dinamo.

Atacantul portughez s-a accidentat grav la genunchi și nu va mai juca deloc în acest an.

În sezonul trecut, Goncalo Gregorio a explodat realmente la campioana Armeniei: 20 de goluri și 6 pase decisive în cele 26 de meciuri din campionat (golgheterul ligii armene), plus alte 6 reușite în cele 8 partide din preliminariile Conference League.

Mirel Rădoi surprinde înaintea meciului cu Noah: ”Nu ne putem compara cu ei!”



Mirel Rădoi, este convins că, deși Universitatea Craiova pare favorită pe hârtie, cei de la Noah stau mult mai bine decât oltenii în ceea ce privește bugetul și infrastructura clubului.

Antrenorul formației din Bănie își dorește prima victorie în Europa, însă a mărturisit că se mulțumește și cu un punct din meciul cu Noah.

”O partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt preocupate să atace, să marcheze gol, nu să apere rezultatul inițial, de 0-0. O echipă destul de dinamică, agresivă. Pentru publicul larg care nu cunoaște Noah, este o echipă foarte interesantă și una foarte bună, total diferită față de Rakow.

Căutăm și noi să avem primele puncte în această competiție. Să sperăm că acesta va fi momentul și meciul așteptat de noi după atâția zeci de ani de lipsă în cupele europene, într-o grupă care a părut foarte greu de accesat. Mă bucur că suntem aici. Sperăm ca mâine seară să avem măcar un punct, dar jocul să fie unul consistent.

Craiova pare favorită, dar v-am spus că o echipă care își permite să-și ia un jucător și să-i plătească un salariu dublu față de cât avea la Craiova (n.r. - Oshima) cumva egalează balanța valorii. La nivel de infrastructură, de buget nu ne putem compara cu Noah. Sperăm să o facem prin rezultatul pe care îl vom obține”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

