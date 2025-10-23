LIVE TEXT Universitatea Craiova - FC Noah, de la 22:00 în Conference League! ”Măcar un punct”, zice Mirel Rădoi

Universitatea Craiova - FC Noah, de la 22:00 &icirc;n Conference League! &rdquo;Măcar un punct&rdquo;, zice Mirel Rădoi Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul oltenilor poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Universitatea CraiovaFC NoahMirel RadoiTakuto OshimaConference League
Universitatea Craiova - FC Noah

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Universitatea Craiova o întâlnește pe FC Noah din Armenia în etapa a doua din grupa unică din Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi vin după 0-2 în Polonia cu Rakow Czestochowa, în timp ce Noah a câștigat în runda inaugurală a competiției, 1-0 cu Rijeka.

Veste bună pentru Universitatea Craiova! FC Noah vine fără golgheterul fantastic trecut și pe la Dinamo

Echipa armeană FC Noah a anunţat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că deplasează un lot de 24 de jucători la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, de joi, din etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League.

Din lotul pregătit de antrenorul croat Sandro Perkovic nu lipsesc mijlocaşul japonez Takuto Oshima, care s-a transferat în vara trecută chiar de la Universitatea Craiova, sau olandezul de origine marocană Imrane Oulad Omar, fost jucător la Academica Clinceni în prima ligă.

Lipsește însă Goncalo Gregorio, golgheterul echipei și fostul atacant al lui Dinamo.

Atacantul portughez s-a accidentat grav la genunchi și nu va mai juca deloc în acest an.

În sezonul trecut, Goncalo Gregorio a explodat realmente la campioana Armeniei: 20 de goluri și 6 pase decisive în cele 26 de meciuri din campionat (golgheterul ligii armene), plus alte 6 reușite în cele 8 partide din preliminariile Conference League.

Mirel Rădoi surprinde înaintea meciului cu Noah: ”Nu ne putem compara cu ei!”

Mirel Rădoi, este convins că, deși Universitatea Craiova pare favorită pe hârtie, cei de la Noah stau mult mai bine decât oltenii în ceea ce privește bugetul și infrastructura clubului.

Antrenorul formației din Bănie își dorește prima victorie în Europa, însă a mărturisit că se mulțumește și cu un punct din meciul cu Noah.

”O partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt preocupate să atace, să marcheze gol, nu să apere rezultatul inițial, de 0-0. O echipă destul de dinamică, agresivă. Pentru publicul larg care nu cunoaște Noah, este o echipă foarte interesantă și una foarte bună, total diferită față de Rakow.

Căutăm și noi să avem primele puncte în această competiție. Să sperăm că acesta va fi momentul și meciul așteptat de noi după atâția zeci de ani de lipsă în cupele europene, într-o grupă care a părut foarte greu de accesat. Mă bucur că suntem aici. Sperăm ca mâine seară să avem măcar un punct, dar jocul să fie unul consistent.

Craiova pare favorită, dar v-am spus că o echipă care își permite să-și ia un jucător și să-i plătească un salariu dublu față de cât avea la Craiova (n.r. - Oshima) cumva egalează balanța valorii. La nivel de infrastructură, de buget nu ne putem compara cu Noah. Sperăm să o facem prin rezultatul pe care îl vom obține”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

Clasamentul LIVE din Conference League

Clasamente oferite de Sofascore
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Răsturnare de situație! Anunțul lui Iuliu Mureșan despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj
Dinamo, ce debut &icirc;n Champions League! Petar Premovic și Mircea Peța au fost la &icirc;nălțime
Dinamo - Industria Kielce &icirc;n Champions League, de la 19:45! &rdquo;Dulăii&rdquo; caută victoria mult așteptată
Israelul nu se lasă și vrea să &icirc;l &icirc;ntoarcă pe Lisav Eissat: Trebuie să joace pentru noi!
Mihai Stoica i-a găsit problema lui Dinamo: &rdquo;Depinde prea mult de el&rdquo;
Dennis Man a scris istorie &icirc;n Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și U Cluj

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! &bdquo;UEFA trebuie să suspende&rdquo;

Mitică Dragomir s-a convins: &bdquo;Vor c&acirc;știga campionatul!&rdquo;

&rdquo;Cu ce echipă din Rom&acirc;nia ai vrea să semnezi astăzi?&rdquo;. Jugurtha Hamroun n-a stat pe g&acirc;nduri: &rdquo;&Icirc;ți zic adevărul&rdquo;

Căpitanul unei echipe din Rom&acirc;nia, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 &euro;

Răsturnare de situație! Anunțul lui Iuliu Mureșan despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj
Mihai Stoica i-a găsit problema lui Dinamo: &rdquo;Depinde prea mult de el&rdquo;
Israelul nu se lasă și vrea să &icirc;l &icirc;ntoarcă pe Lisav Eissat: Trebuie să joace pentru noi!
E gata! U Cluj s-a &icirc;nțeles cu noul antrenor
Dinamo, ce debut &icirc;n Champions League! Petar Premovic și Mircea Peța au fost la &icirc;nălțime
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
E gata! Universitatea Craiova a anunțat despărțirea! Unul dintre oamenii de bază ai lui Rădoi a semnat &icirc;n Armenia
&rdquo;Goncalo Gregorio, deja o legendă!&rdquo; Fostul dinamovist a devenit &icirc;n mai puțin de un sezon golgheterul all-time al lui FC Noah
Pretenția lui Costel G&acirc;lcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: &rdquo;Sunt dispus, dar nu &icirc;n orice condiții!&rdquo;
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

&bdquo;Spitalul morții&rdquo; din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o t&acirc;nără &icirc;și schimbase numele după o tragedie identică

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

