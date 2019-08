EXCLUSIV | FCSB si Craiova au batut palma, Becali a explicat cum au decurs discutiile cu Rotaru: "A fost afacere la secunda!"

FCSB si Craiova au batut palma pentru un schimb de fundasi. Balasa va ajunge in Banie, iar Tiago Ferreira la echipa lui Becali.

FCSB si Craiova se pregatesc sa oficializeze un schimb de jucatori. Cele doua echipe au batut palma, anunta Gigi Becali. Patronul FCSB, Gigi Becali, si seful Craiovei, Mihai Rotaru, au negociat "la secunda".

Becali: "Tiago vine la FCSB, Balasa pleaca la Craiova"

"Amandoua echipele au iesit castigate. Pe mine nu ma mai interesa Balasa, trebuia sa-i dau si salariul degeaba. Am scapat de salariul lui si castig un jucator care nu stiu, o fi sau nu o fi!

Rotaru a propus, a zis ca eu scap de un jucator, el scapa de unul.

Poate Balasa se reseteaza si o sa fie extraordinar acolo, nu stiu. Eu cred ca ambele parti au castigat.

Am facut afacerea la secunda, nici nu am stat sa gandesc", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.