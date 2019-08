Efectul FCSB :) "Domne, am oferta, ati spus ca imi dati drumul!" Un jucator transferat de FCSB si-a dorit cu orice pret sa ajunga la ros-albastri

Aristidis Soiledis a fost transferat de FCSB in aceasta vara de la Botosani.

Fundasul grec Aristidis Soiledis a fost unul dintre transferurile surprinzatoare realizate de Becali in aceasta vara la FCSB, iar patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime, a declarat ca Soiledis si-a dorit neaparat sa ajunga la vicecampioana Romaniei.

"Soiledis a invatat de la cluburile mari. Aris e un tip exceptional. Am avut o discutie cu el in vara, mi-a spus mai multe lucruri personale. Ar fi vrut sa fie mai aproape de capitala, ca sa ajunga mai repede la Atena.

I-am promis la un moment da ca ii dau drumul in acelasi timp, cand am vorbit cu el si cu antrenorul, cu Marius si am spus ca avem nevoie de un inlocuitor. Avem trei oameni pe post, fundasi stanga, Cand a fost aceasta oportunitate, a sarit ca racheta la mine. 'Domne, am oferta. Ati spus ca imi dati drumul, va rog!", a declarat Iftime la ProSport.

Aristeidis Soiledis s-a nascut la 8 februarie 1991, in Thiva (Grecia) si a inceput fotbalul la AO Thiva. Intre 2009 si 2011 a apartinut de Olympiacos FC, club care l-a trimis, sub forma de imprumut, la OFI Creta si APO Levadiakos, pentru ca, in vara lui 2011, sa semneze cu Doxa Dramas, unde a petrecut doi ani. Au urmat transferuri la Niki Volou, AEK Atena, Omonia Nicosia si AOK Kerkyra, pentru ca, in vara lui 2018, sa ajunga la FC Botosani, club pentru care a evoluat in 24 de meciuri.