DUDELANGE 2-0 CFR CLUJ | Camora, negru de suparare dupa esecul umilitor: "Ne-am facut rusine! Daca jucam asa, pierdem si in retur!"

Campioana Romaniei, CFR Cluj, este aproape de o eliminare surprinzatoare in play-off-ul Europa League.

CFR Cluj a suferit o infrangere categorica in Luxemburg cu Dudelange si are sanse mici sa ajunga in grupele Europa League.

"N-a mers nimic tot meciul. Atitudinea nu a fost buna, am jucat moale. Daca vom continua asa... Dupa un meci bun cu Dinamo, astazi ne-am facut de rusine. Daca schimbam atitudinea si facem un meci precum cel cu Dinamo, avem sanse. Daca e la fel ca astazi, pierdem si acasa cu 2-0.



Sunt suparat pentru CFR, nu ma intereseaza de ceilalti (FCSB) pentru ca nici pe ei nu ii intereseaza de noi. E greu, ne odihnim acuma, avem meci duminica (cu Gaz Metan) pe care trebuie sa-l castigam. Poate se schimba cativa jucatori 100%.



Joi trebuie sa avem alta atitudine si sa castigam meciul. Daca nu, daca incepem asa moale, nu avem nicio sansa. Si ei sunt obositi, asta nu e o scuza la ce meci a facut toata echipa. Scuza era daca mergeam 7 ore cu autocarul. Jucatorii care vor sa joace in grupele Champions League sau Europa League nu simt oboseala. Jucatorii care vor sa fie la un nivel mare, pentru ei oboseala trece. Azi era prima finala si am pierdut-o. Acum trebuie sa facem o remontada acasa.



Stiam ca e un meci greu, nu cum spune toata lumea ca ei vin de la munca (la stadion). Cred ca noi nu am fost pregatiti pentru meci, poate s-a crezut ca e usor. Si cand nu te pregatesti dupa e mai greu sa castigi meciul. Urmeaza o saptamana grea, tensionata. Avem 90 de minute, ce au facut ei acolo putem sa facem si noi la Cluj. Dar, repet, cu alta atitudine daca vrem sa ajungem sa jucam cu cele mai bune echipe din lume.



Este si viitorul financiar al clubului in joc, dar si al jucatorilor. In plus, (cu o calificare) poti sa faci un contract mai bun, te vede mai multa lume, joci cu echipe mult mai bune. Si fotbalul romanesc are nevoie de puncte. Important este clubul si daca vom castiga se bucura fotbalul romanesc" a spus Camora dupa partida din Luxemburg.