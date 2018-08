Cad capete la CFR! Arlauskis, omul care a inchis poarta in sezonul trecut, pe faras! Ce s-a intamplat

CFR Cluj s-a despartit ieri de portarul Cosmin Vatca, trimis la Voluntari dupa ce a refuzat sa se "dea lovit" la meciul cu Dinamo.

Campioana CFR i-a putea spune "la revedere" si omului care a blocat poarta in sezonul trecut, Giedrius Arlauskis. Lituanianul, care a cucerit titlul in Romania si cu Urziceni si FCSB, este pe faras. Cotidianul Gazeta Sporturilor sustine ca Arlauskis ar putea fi indepartat din cauza apropierii sale de fostii oameni din conducere.

Potrivit sursei citate, Arlauskis este considerat de Iuliu Muresan si Razvan Zamfir, oamenii care au revenit la conducerea clubului, un apropiat al lui Marian Copilu si al lui Bogdan Mara. De altfel, alaturi de ultimul dintre ei, portarul si si evoluat la Urziceni.

In aceste conditii, Muresan si Zamfir se gandesc sa scape de goalkeeperul trecut si pe la Watford, ei dorind oricum sa-l propulseze pe spaniolul Jesus Fernandez, in varsta de 30 de ani, adus in urma cu o saptamana.

Conducerea a incercat sa forteze titularizarea lui Jesus Fernandez si la meciul cu Dinamo, dar Vatca a refuzat sa se dea accidentat in fata antrenorului Toni Conceicao. Din acest motiv, portarul a si fost indepartat de la echipa, mai scrie Gazeta Sporturilor.

26 de meciuri a jucat Arlauskis in sezonul trecut al Ligii I, contribuind la castigarea titlului. El a gafat, insa, in dubla cu Malmo, in urma careia CFR a fost eliminata din preliminariile UCL.