VIDEO | Meci din Europa League, intrerupt de o drona: jucatorii au incercat sa o doboare! Ce mesaj purta deasupra stadionului

Partida a fost intrerupta pret de catea minute din cauza unei drone ce survola terenul de joc. Aparatul de zbor purta un steag al Armeniei. Qarabag isi are originile in orasul Agdam, oras transformat in ruine din cauza bombardamentelor coordonate de armata Armeniei.

Jucatorii au incercat, fara succes, sa doboare drona.

Dudelange v Qarabag was temporarily suspended as drone carrying Armenian flag is flown over pitch. Qarabag players trying (and failing) to kick it down. Qarabag originally are from Agdam - now a ghost town after bombing by Armenian military. pic.twitter.com/WiQhN9pGtk