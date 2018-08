RAPID VIENA - FCSB, JOI 21.30 PRO TV | Avem echipele de start: Ivan e rezerva, Dica are o singura dilema in ofensiva! Cum arata formatiile

Urmarim si comentam impreuna RAPID VIENA - FCSB pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Cu 24 de ore inainte de startul partidei tur din play-off-ul Europa League dintre Rapid Viena si FCSB, cei doi antrenori nu mai au dileme in ceea ce priveste formula de start. Antrenamentele oficiale ale celor doua echipe au dezvaluit planul tactic pentru confruntarea tur care va fi in direct la Pro TV de la ora 21.30!

Goran Djuricin, antrenorul celor de la Rapid Viena, aflat la echipa din aprilie 2017, a decis sa-l lase pe banca de rezerve pe Andrei Ivan. Acesta este varianta de rezerva pentru cele doua flancuri in linia de 3 din spatele atacantului Deni Alar. Berisha, Knasmullner si Murg vor fi cei 3 mijlocasi ofensivi.

Iata echipa de start a celor de la Rapid Viena de la partida de maine seara cu FCSB: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barac, Bolingoli - Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmullner, Berisha - Alar

De partea cealalta, Nicolae Dica are o singura dilema in ceea ce priveste formula de start. Mihai Roman, abia venit de la FC Botosani, ar putea sa debuteze chiar ca titular in partide la Viena! Totusi, prima sansa la titularizare in acest moment o are Dennis Man! Fara Lucian Filip, cel care nu a facut deplasarea din cauza unei accidentari, Dica va alege la mijlocul terenului varianta: Ov Popescu - Mihai Pintilii

Iata echipa de start a FCSB la partida de maine seara cu Rapid Viena: Balgradean - Benzar, Balasa, Planici, Stan - Ov Popescu, Pintilii - Man, Morutan, Teixeira - Gnohere