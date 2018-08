DUDELANGE 2-0 CFR CLUJ | Muresan, devastat dupa infrangerea din Luxemburg: "Nu-mi imaginam niciodata asa ceva! Nici nu concep sa nu ne calificam!"

Dudelange 2-0 CFR Cluj / Campioana Romaniei a plecat umilita din Luxemburg.

Presedintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Muresan, s-a declarat extrem de dezamagit de prestatia echipei de la partida tur cu Dudelange din play-off-ul Europa League.

"Sper sa ne adunam. Avem si meciul de la Medias duminica, sa vada antrenorii ce echipa o sa faca. O sa ne concentram pe jocul de joi, o sa incercam sa reparam ce am stricat astazi. Noi plecam din Frankfurt, acum mergem cu autocarul spre Frankfurt, la ora 1 si ajungem la 5 dimineata. Si duminica avem meci la Medias. Nu este o scuza, dar este greu.



Sunt deplasari lungi, am avut de mers la Askhert. Am ajuns la 3 apoi in Cluj. Eu doar explic, nu incerc sa scuz. Au jucat foarte bine (cei de la Dudelange), e o echipa care a produs surprize, foarte bine pregatita fizica, cu forta. Ne-au batut cu 2-0, nu as fi crezut niciodata inainte de meci.



Trebuie sa ne calificam in grupe. Vom vedea cu antrenorii . Culio are o leziune musculara, Djokovic este accidentat. Avem probleme de genul acesta. Insa nici nu concep sa nu ne calificam" a spus Iuliu Muresan la Digi Sport.