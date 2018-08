RAPID VIENA - FCSB | Visul grupelor Europa League! FCSB scapa de Milan si Marseille, dar poate avea o grupa infernala! In ce urna se va afla, daca reuseste calificarea

Desi a avut o prima repriza de cosmar la Viena, FCSB continua sa spere la calificarea in grupele Europa League.

Joi seara au avut loc 21 de partide din play-off-ul Europa League, castigatoarele dublelor urmand sa se califice in grupele competitiei. Pe langa acestea, cele 6 echipe invinse din play-off-ul UEFA Champions League vor ajunge in grupele Europa League.

Daca reusesc sa mearga mai departe, CFR Cluj si FCSB pot avea grupe infernale, mai ales campioana Romaniei. Echipa lui Toni Conceicao se va afla in urna a 4-a! In schimb, FCSB se va afla in urna a doua si scapa astfel de adversare foarte dificile precum AC Milan, Sporting, Ludogorets, Celtic sau Fenerbahce.

Invinsa in Luxemburg cu 2-0, CFR Cluj are nevoie de un meci perfect la returul cu Dudelange pentru a merge in grupe. Si FCSB are emotii mari la calificare dupa partida tur cu Rapid Viena, dupa ce a primit 3 goluri.





Grupa dificila pentru FCSB: Chelsea - FCSB - Leipzig - Steaua Rosie

Grupa dificila pentru CFR Cluj: Sevilla - AC Milan - Eintracht - CFR Cluj

Grupa accesibila pentru FCSB: Anderlecht - FCSB - Qarabag - Vorskla Poltava

Grupa accesibila pentru CFR Cluj: Basel - Gent - Malmo - CFR Cluj