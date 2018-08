Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Conceicao joaca totul pe atac in deplasarea cu Dudelange. In atac incep Tucudean, Omrani si Adi Paul! In poarta revine lituanianul Arlauskis, recuperat dupa accidentare. Fostul portar al Realului, Fernandez, este rezerva.

CFR (4-3-3): Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Bordeianu, Hoban, Culio - Paun, Tucudean, Omrani