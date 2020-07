Relatiile dintre Barcelona si Mourinho, mai bune ca niciodata! Catalanii vor sa transfere doi jucatori de la Tottenham

Clubul catalan doreste sa transfere doi jucatori de la echipa din Premier League.

Mijlocasul Tanguy Ndombele, si Ryan Sessegnon, jucator de banda stanga, sunt pe lista de cumparaturi a Barcei.

Barcelona se indreapta catre un sezon dezastruos. Titlul este aproape pierdut, iar castigarea Ligii Campionilor este si el un obiectiv dificil. Daca vor trece de Napoli, catalanii vor juca cel mai probabil in sferturi cu Bayern Munchen.

Oficialii gruparii blaugrana vor sa isi intareasca lotul, iar Ndombele si Sessegnon de la Spurs par a fi tintele clubului.

Daily Star informeaza ca Mourinho il apreciaza mult pe tanarul Ryan Sessegnon (20 de ani), care poate evolua atat ca fundas stanga cat si ca extrema. Portughezul nu ar dori sa se desparta de el in aceasta vara.

In cazul lui Ndombele lucrurile sunt mult mai clare. Mijlocasul francez a fost transferat vara trecuta de la Lyon, pentru 60 de milioane de euro, iar acesta nu a reusit sa se impuna in echipa. In acest sezon el a reusit doar 2 goluri si 4 pase decisive.

