SOC SI GROAZA pentru Petrescu! :) Tragerea la sorti ii da batai de cap antrenorului campioanei: "Nu imi revin din soc! Preferam sa joc cu Tottenham"

CFR Cluj a aflat cu cine ar putea juca in turul 3 preliminar al Europa League.

Campioana Romaniei va juca cu castigatoarea dintre Djugarden (Suedia) si Europa (Gibraltar), iar Dan Petrescu nu este deloc multumit de tragerea la sorti de care echipa sa a avut parte.

Antrenorul lui CFR Cluj a spus ca ar fi preferat sa joace cu Tottenham in detrimentul campioanei Suediei.

"Am stiut ca voi cadea in cea mai grea deplasare, am zis la conferinta. In Cupa Romaniei, de doua ori am avuut trageri la sorti, ambele au fost Botosani in deplasare. Acum in cupele europene, tot ce a fost mai greu am avut.

E in deplasare si pe sintetic acum. Acum nu imi revin de la soc, singurul adversar pe care nu il voiam, ala a picat.

Preferam sa joc cu Tottenham acasa, maine as face schimb cu Botosani decat sa joc pe sintetic.

Si daca ii eliminam pe Dinamo Zagreb, fiind un meci, trebuie sa ajungi in grupe. La un meci, nu i-am prins prea bine, puteam sa castigam dar nnu a fost sa fie din cauza noroculu.

In Europa League daca am fi avut oricare alt adversar eram favoriti. Cred ca ei au mai multe sanse decat noi", a spus Dan Petrescu la Digi Sport.