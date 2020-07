Derby pentru Ronaldo! 18:15 Juventus-Torino! 22:45 Lazio-Milan | Nebunie in lupta pentru locurile de Champions League! | Finala Cupei Germaniei | AICI tot ce se intampla in Europa

23:38

In acest weekend, in Premier League incepe etapa cu numarul 33. Desi titlul a fost adjudecat de Liverpool, bataia pentru locurile de Champions League este in plina desfasurare, astfel ca Manchester United, Chelsea, Wolves si Leicester vor da totul pentru a obtine toate punctele puse in joc.

In Italia, inainte de etapa a 30-a, lupta pentru titlul de campioana este inca deschisa, Lazio asteptand cuminte sa speculeze orice pas gresit facut de Juventus. In plus, AC Milan, Napoli si AS Roma se lupta pentru pozitiile clasamentului din Serie A care sa le asigure calificarea in cupele europene.

In La Liga, in aceste zile se disputa partidele din a 34-a etapa. Real Madrid si Barcelona sunt intr-o cursa infernala catre titlu, iar urmatoarele 8 echipe din clasament incearca sa dea totul in fiecare meci pentru a-si pastra sansele la un loc in Europa in sezonul urmator.

In Germania, sambata este programata finala Cupei, care le pune fata in fata pe Bayer Leverkusen si Bayern Munchen, care este pentru al treilea an consecutiv in ultimul act al competitiei.