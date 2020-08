Tottenham, aproape de al doilea transfer al verii. Mourinho vrea o rezerva de lux pentru Lloris!

Joe Hart este pe cale de a deveni jucatorul lui Tottenham.

Joe Hart (33 de ani) a ramas liber de contract dupa despartirea de Burnley. Acesta nu a stat mult pe ganduri si a luat decizia de a reveni la o echipa de top. Dupa ce va efectua vizita medicala, portarul va semna un contract valabil pe doua sezoane cu Tottenham.

Ajuns la o varsta, dar si pentru faptul ca in ultimul sezon a evoluat in doar trei partide pentru Burnley, Hart va trebui sa accepte postul de rezervă in detrimentul campionului mondial, Hugo Lloris.

Tottenham a avut un sezon slab in Premier League. Echipa va lua startul în play-off-ul Europa League. Echipa lui Jose Mourinho ar putea da piept cu una dintre echipele romanesti daca acestea vor avea un parcurs bun.