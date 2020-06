Jose Mourinho a pus ochii pe un jucator de la Real Madrid! Cat a oferit deja Tottenham pentru atacantul de pe Santiago Bernabeu

Jose Mourinho este aproape de a realiza un prim transfer in aceasta vara.

Oficialii lui Tottenham au facut deja o oferta pentru a-l aduce in Premier League pe Lucas Vazquez, jucatorul lui Real Madrid.

Potrivit Mundo Deportivo, Mourinho are nevoie de solutii in atac, iar cel pe care si-l doreste pentru a completa lotul este atacantul iberic pe care il urmareste de mai multi ani, fiind impresionat de calitatile sale.

Tottenham a ajuns deja la discutii avansate cu Real Madrid, ei oferind pentru Lucas Vazquez 15 milioane de lire. Madrilenii isi doresc 22,5 milioane de lire, astfel ca negocierile vor continua. Jurnalistii din Spania considera ca acest transfer se va realiza.

Lucas Vazquez este un jucator crescut de Real Madrid, echipa la care a debutat in 2015. De-atunci a adunat 136 de prezente in tricoul "galacticilor". In actuala stagiune, el a jucat doar 14 meciuri, Zidane avand acum multe alternative in atac.