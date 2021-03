Atentie, imagini socante! Atac monstruos: i-a spart capul pur si simplu cu o lovitura dementa in Rangers - Slavia! Cum arata capul portarului dupa atac

Slavia s-a impus pe Ibrox cu 2-0, dupa ce meciul tur s-a incheiat 1-1, iar echipa lui Gerrard a inregistrat a doua infrangere din acest sezon, dupa cea din Cupa Ligii cu St. Mirren.

Scotienii au incheiat meciul in 9 oameni, dupa ce Roofe si Balogun au fost eliminati. Mijlocasul englez a vazut rosu direct la nici 10 minute dupa ce a intrat pe teren dupa o intrare criminala la portarul Kolar.



Roofe s-a dus cu piciorul direct pe capul cehului, care a avut nevoie de interventia medicilor si a fost scos de pe teren. Din imaginile aparute la finalul meciului, se vede cum pielea de pe fruntea lui Kolar a crapat, la propriu dupa intrarea horror a mijlocasului.

Horrific incident. Honestly don't think there was any intent to injury, purely to play the ball by Roofe, but my God I hope their keeper is okay. Wouldn't wish this on anyone. pic.twitter.com/4spXfI5R6f