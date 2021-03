"N-a stralucit, dar a dat dovada de o super energie!" Ce au scris jurnalistii din Scotia despre Ianis Hagi dupa pasa de gol din meciul cu Slavia Praga

Rangers a remizat in deplasare, scor 1-1, cu Slavia Praga in meciul tur din optimile Europa League.

Nicolae Stanciu a inscris un gol superb in startul partidei, iar Ianis Hagi a reusit o pasa de gol in urma careia echipa sa a revenit in carti pentru calificarea in Final 8-ul competitiei.

La finalul partidei, jurnalistii din Scotia au publicat notele jucatorilor lui Steven Gerrard pentru meciul cu Slavia Praga. Cei de la Glasgow Times i-au acordat nota 6, punctand ca "romanul nu a reusit sa-i tina piept compatriotului Nicolae Stanciu inainte de golul cehilor. Si-a spalat din pacate prin pasa de gol pentru Helander".

Si jurnalistii de la Daily Record i-au acordat aceeasi nota, spunand ca Ianis nu a avut o seara prea buna. "Hagi merita apreciat pentru assist-ul la golul egalizator al lui Rangers. Si-a adus contributia inainte de a fi inlocuit de Arfield."

Nu in ultimul rand, jurnalistii de la Scotsman au scris ca Ianis a avut o evolutie frustranta, dar ca a dat dovada de o energie debordanta cand a reusit sa tina mingea in teren pentru golul lui Helander.

Returul dintre Rangers si Slavia Praga este programat joi, 18 martie, de la ora 22:00.