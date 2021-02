Pasa SUPERBA de gol pentru Stanciu pe terenul lui Leicester! Slavia a dat lovitura in Anglia: a batut-o ACASA pe Leicester si merge in optimi

Nicusor Stanciu a fost decisiv pentru Slavia in meciul cu Leicester, din returul saisprezecimilor Europa League.

Dupa 0-0 la Praga, Slavia a deschis scorul pe terenul echipei aflate pe locul 3 in Premier League in urma unei centrari excelente trimise de Stanciu. Provod a marcat in minutul 49, dupa ce cross-ul mijlocasului roman l-a lasat singur cu toata poarta goala in fata. Sima a facut 2-0 in minutul 79. A fost scorul final. Leicester iese din Europa League si o lasa pe Slavia sa continue in primavara!