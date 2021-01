Nicolae Stanciu, dorit la o echipa de top din Turcia! Ce suma de bani ofera turcii pentru mijlocasul de la Slavia Praga

Nicolae Stanciu a intrat in vizorul unei echipe din Turcia.

Fotbalistul in varsta de 27 de ani este dorit de Trabzonspor, care se afla acum pe locul 5 in clasamentul din Super Lig.

Jurnalistii cotidianului turc Fanatik au scris despre oferta pe care le-ar fi facut-o oficialii clubului celor de la Slavia Praga.

Turcii nu sunt insa foarte generosi, iar acest lucru ar putea sa fie o problema. Cehii au platit 4 milioane de euro pentru Stanciu in 2019, iar cei de la Trabzonspor au facut o oferta la jumatate.

"Trabzonspor a facut o oferta pentru Stanciu: i-a propus Slaviei Praga aproximativ doua milioane de euro pentru romanul in varsta de 27 de ani, care mai are contract pana in 2023.

De asemenea, turcii l-au contactat si pe agentul jucatorului, Anamaria Prodan", au notat jurnalistii, care au punctat si faptul ca fotbalistul a fost "asemanat cu Hagi datorita potentialului sau enorm".

Nicolae Stanciu este cotat in prezent la 4,5 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com. De-a lungul timpului, el a mai evoluat pentru FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga si Al-Ahli.

In acest sezon, mijlocasul a reusit 4 goluri si 4 assist-uri pentru Slavia Praga in toate competitiile.