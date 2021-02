Mircea Lucescu se lupta pentru un loc in optimi: Brugge - Dinamo Kiev, LIVE TEXT de la 22:00 | Deplasare DIFICILA pentru Stanciu in: Leicester - Slavia Praga, de la aceeasi ora

13:26

Retururile saisprezecimilor Europa League incep in forta, cu dueluri de top. Cap de afis este Arsenal - Benfica, incheiat 1-1 in meciul tur, englezi plecand astfel cu prima sansa la calificarea in optimi.

De cealalta parte, Napoli a facut surpriza dupa ce a pierdut cu 2-0 pe terenul Granadei si spera sa intoarca rezultatul.

Tot de la 19:55 joaca si Rangers, pe teren propriu cu Antwerp, dupa ce s-au impus cu 4-3 in meciul tur, dupa o partida de infarct.

De la 22:00, Mircea Lucescu se deplaseaza in Belgia pentru a incerca sa prinda un loc in optimile de finala, dupa ce a remizat pe teren propriu cu Brugge, 1-1.

Nicolae Stanciu are deplasare de foc cu Leicester, dupa un meci incheiat 0-0 in tur.