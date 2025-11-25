Din articol Florin Cernat și Darius Olaru au vorbit despre atmosfera de la Belgrad

Florin Cernat și Darius Olaru au vorbit despre atmosfera de la Belgrad Suporterii Stelei Roșii sunt bine-cunoscuți pentru atmosfera incredibilă pe care o creează la meciurile echipei favorite. Florin Cernat, proaspăt instalat în funcția de director sportiv la FCSB a vorbit despre următoarea provocare a echipei bucureștene. Fostul fotbalist a subliniat faptul că pe roș-albaștrii îi așteaptă o atmosferă incredibilă la Belgrad. „Acolo chair e o atmosferă... Eu am și jucat în zona aia la Hajduk Split, de acolo am văzut atmosfera, într-adevăr sârbii sunt foarte fanatici, iar stadionul este destul de mare, vor fi foarte mulți suporteri. E clar că vor susține echipa, nu din primul minut ci chiar vor fi cu o oră înainte la stadion ca să îi susțină.”, a spus Florin Cernat pentru EAD.

Darius Olaru a subliniat la rândul lui că va fi spectacol în tribunele arenei Rajko Mitic. Mijlocașul FCSB-ului a explicat și că formația antrenată de Elias Charalambous este mai unită ca niciodată pentru că toți jucătorii își doresc să iasă din acest impas generat de rezultatele sub așteptări din acest sezon. „(Unde va fi cea mai spectaculoasă atmosferă?) Din ce am văzut de pe internet, cred că la Steaua Roșie, mi-a plăcut foarte mult și probabil acolo va fi. Mi-au apărut și acum doi-trei ani când făceau coregrafii. Parcă ne-am strâns mai mult, pentru că toată lumea își dorește să repare greșelile din trecut și vrem să revenim la forma la care am fost anul trecut.”, a declarat Darius Olaru pentru sursa menționată mai sus.

