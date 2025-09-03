După opt etape din Superliga României, FCSB ocupă locul 13, cu doar șase puncta acumulate.

Marius Șumudică: ”FCSB-ul suferă în primul rând la under!”

Marius Șumudică l-a sfătuit pe Gigi Becali zilele trecute să transfere un jucător under-21, deoarece, în viziunea sa, roș-albaștrii au mari probleme la acest capitol. Gigi Becali a răspuns atunci că FCSB are deja cel mai bun jucător under-21 din România, pe Mihai Toma, dar fostul antrenor al Rapidului nu și-a schimbat opinia.

Șumudică susține că underii de la FCSB sunt mult sub cei de la Universitatea Craiova sau Rapid, un aspect despre care tehnicianul spune că s-ar putea dovedi decisive în economia luptei la titlu.

De altfel, Șumudică nu înțelege motivul pentru care FCSB se confruntă în acest sezon cu numeroase accidentări.

”Cel mai puternic lot mi se pare cel al Craiovei. FCSB-ul suferă, în primul rând, la under, nu poți compara underii nici cu cei ai Rapidului, nici cu cei ai Craiovei. Cu tot respectul pentru băieții care sunt acolo, dar underii de la FCSB sunt sub ceilalți și înseamnă mult.

Plus că mai au probleme, la fundașii centrali, gafează, nu sunt soluții, îl folosește pe Graovac fundaș dreapta.

Sunt probleme, iar ce îmi pune semne de întrebare, este faptul că FCSB este echipa cu cele mai multe probleme din punct de vedere al accidentărilor. Bîrligea iar are probleme musculare. Să nu uităm câți au avut probleme musculare. Ok, au jucat și din trei în trei zile, dar și anul trecut au jucat la fel”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

