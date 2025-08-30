Primul test va fi în Olanda, contra lui Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, iar fanii roș-albaștrilor vor putea urmări apoi două meciuri consecutive pe teren propriu, cu Young Boys Berna și Bologna.



Programul FCSB în Europa League 2025/26:



25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB



2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna



23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna



6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB



27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB



11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord



22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB



29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce



Roș-albaștrii vor înfrunta echipe de tradiție precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad și Fenerbahce, dar și adversari cu experiență europeană ca Young Boys, Basel și Bologna.

MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League

Mihai Stoica a reacționat după tragerea la sorți, care le-a adus „roș-albaștrilor” adversari destul de accesibili.

Președintele consiliului de administrație al FCSB-lui s-a arătat mulțumit de echipele pe care le va înfrunta formația bucureșteană în Europa League, dar nu s-a ferit să fie ironic în stilul caracteristic.

MM Stoica a adăugat în finalul mesajului său „Go Ahead, lads!”, făcând aluzie la echipa Go Ahead Eagles, fromație olandeză.

„Ne vizitează Robin van Persie, revin Fener și Ciro Immobile, mergem pe Marakana și Maksimir… Danke Jurgen!

E marfă și pentru corporatiștii care fac jocuri stupide de cuvinte pe muzică Duran Duran și Right Said Fred.

Go Ahead, lads!”, a scris Mihai Stoica, pe contul oficial de Instagram.



